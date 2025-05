Vinhomes The Gallery - “Triển lãm” các mô hình thương mại xa hoa bậc nhất thế giới

Chuẩn mực thương mại xa hoa tại trái tim Ba Đình lịch sử

Trong thế giới thương mại xa xỉ, nhiều thành phố lớn được định danh với một "tọa độ quyền lực" - nơi không chỉ quy tụ các thương hiệu danh giá, mà còn trở thành biểu tượng phong cách sống. SoHo tại New York, GUM ở Moscow hay Ginza ở Tokyo đều là những ví dụ điển hình.

Tại Việt Nam, sự xuất hiện của Vinhomes The Gallery tới đây sẽ định vị Hà Nội với một tầm vóc mới trên bản đồ thương mại quốc tế. Dự án gồm 199 căn thương mại thấp tầng, 4 tầng hầm, trên quy mô 6,8 ha tại 148 Giảng Võ - vốn là Trung tâm Triển lãm Giảng Võ xưa. Tại lõi trung tâm Ba Đình lịch sử, Vinhomes The Gallery không chỉ là một bộ sưu tập BĐS thương mại khan hiếm, có giá trị truyền đời mà còn là tuyên ngôn của giới tinh hoa về đẳng cấp và vị thế.

Lấy cảm hứng từ thủ phủ hàng hiệu nước Mỹ, Little SoHo của Vinhomes The Gallery được kiến tạo để trở thành khu phố thương mại sôi động, sáng tạo và thời thượng. Đây là nơi mà các thương hiệu cá tính, gu thẩm mỹ tinh tế cùng hội tụ, tạo nên một "downtown Manhattan thu nhỏ"

Nằm liền kề 2 toà hỗn hợp cao tầng và trường học nội khu, Little Soho có lợi thế "dòng khách hàng cao cấp sẵn có" khổng lồ, cho hiệu quả khai thác kinh doanh ổn định. Ngoài ra, phân khu còn sở hữu công viên nội khu riêng với tổ hợp tiện ích và phố đi bộ sắc màu dài 111m, thiết kế linh hoạt tạo sự đa dạng lựa chọn cho nhiều ngành hàng.

Ngoài SoHo (New York), trung tâm thương mại danh tiếng bậc nhất nước Nga - GUM cũng được tái hiện tại Vinhomes The Gallery. Little GUM nằm ở vị trí hiếm có, tiếp giáp trực tiếp với hồ Giảng Võ, sở hữu trục công viên nội khu tạo sự thông thoáng cho 2 mặt shop, gia tăng thẩm mỹ và giá trị kinh doanh. Phân khu bao trọn các biểu tượng, và có nhiều tiện ích nhất, như phố đi bộ Gum, công viên cây xanh, tạo không gian lý tưởng cho các thương hiệu gắn liền với yếu tố văn hoá và nghệ thuật, như trang sức, mỹ phẩm, thời trang cao cấp…

Vinhomes The Gallery cũng đưa du khách lạc bước đến Tokyo (Nhật Bản) xa hoa khi tái hiện "thiên đường mua sắm thượng lưu" Ginza qua Little Ginza. Phân khu quy tụ các boutique thời trang cao cấp, cửa hàng mỹ phẩm danh tiếng, nhà hàng Michelin và các trung tâm thương mại hiện đại. Tại đây, mỗi căn Elite Shop không chỉ trưng bày sản phẩm, mà còn thể hiện triết lý kinh doanh, tư duy thẩm mỹ và gu chọn lọc của thương hiệu. Vị trí mặt tiền phố Ngọc Khánh, tiệm cận đường Giảng Võ, tiếp giáp 2 tòa hỗn hợp cao tầng nội khu mang đến nguồn khách tinh hoa sẵn có,

199 căn thương mại thấp tầng Vinhomes The Gallery hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới

Không chỉ là biểu tượng thương mại đẳng cấp toàn cầu, 3 phân khu tại Vinhomes The Gallery còn là các công trình nghệ thuật kiến trúc tinh tuyển. Little SoHo tỏa sáng với phong cách Mahattan lịch lãm và thanh thoát, thể hiện qua các hình khối thẳng đứng, cửa vòm kính vút cao. Phân khu mang hơi thở New York với các khu phố sôi động, phóng khoáng và đầy cảm xúc.

Trong khi đó, Little GUM tái hiện phong cách cổ điển của châu Âu với những mái vòm tráng lệ, đường nét thanh lịch, mặt tiền sang trọng, tạo nên một phân khu thương mại mang tính hoài cổ, đẳng cấp và nghệ thuật.

Little Ginza lại mang kiến trúc tối giản, thanh thoát với tông màu trung tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, mang đến trải nghiệm không gian giống như các "boutique Ginza" chính hiệu.

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa kiến trúc, vị trí trung tâm hiếm có, cảm hứng từ những kinh đô thương mại huyền thoại, Vinhomes The Gallery sẽ kiến tạo một chuẩn mực thương mại xa hoa mới ngay giữa vùng lõi trung tâm Ba Đình, Hà Nội.

Tuyên ngôn về đẳng cấp và vị thế của giới tinh hoa

Không chỉ gây ấn tượng bằng thiết kế mang đậm tinh thần quốc tế, Vinhomes The Gallery còn sở hữu giá trị đầu tư vượt trội nhờ vị trí tâm mạch tại vùng lõi Ba Đình - một trong những khu vực khan hiếm và đắt giá bậc nhất Hà Nội.

Theo báo cáo của Savills, giá bán BĐS thương mại tại các đô thị trung tâm lớn trên thế giới, như SoHo, Ginza thuộc hàng đắt nhất thế giới, có thể lên đến 23.000-72.000 USD/m2 (khoảng 563 triệu-1,76 tỷ đồng/m2). Giá thuê trung bình toàn thế giới hiện đã tăng gần 6% so với trước đại dịch Covid-19.

Các thương vụ thâu tóm các mặt bằng bán lẻ của các thương hiệu xa xỉ đã thiết lập kỷ lục mới khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chỉ riêng trong năm 2023, tổng giá trị các thương vụ mua bán của một số tên tuổi hàng đầu trong ngành đã vượt mốc 7 tỷ USD.

Vinhomes The Gallery sở hữu vị trí đắt giá tại lõi nội đô Ba Đình lịch sử

Tại Hà Nội, giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp tăng 17% mỗi năm, theo thống kê của Savills. Các tuyến phố bán lẻ cao cấp như Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ có giá thuê từ 130-330USD/m2/tháng và luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao. Trong khi đó, giá bán cũng dao động 49.000-57.000USD/mỗi m2 (1,2-1,4 tỷ/m2). Mức giá hiện tại vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thế giới, cho thấy dư địa tăng trưởng dài hạn là rất lớn.

Điều quan trọng hơn, BĐS trung tâm là loại tài sản không thể nhân bản. Mỗi khu đất vùng lõi đều gắn với di sản đô thị, vị thế lịch sử và bản sắc văn hóa không thể tái tạo. Chính vì vậy, những sản phẩm như Vinhomes The Gallery được kiến tạo tại vị trí đẹp tại quận Ba Đình, bên hồ Giảng Võ không chỉ là nơi lý tưởng để ghi dấu ấn sự hiện diện thương hiệu mà còn là tài sản đầu tư bền vững, mang tính sưu tầm dành riêng cho giới tinh hoa có tầm nhìn dài hạn.