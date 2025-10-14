Vinhomes (VHM) vượt Vietcombank (VCB) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường

Phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục có diễn biến tích cực ngay từ khi mở cửa.

Khoảng 9h30 sáng, giá cổ phiếu ﻿VHM của Vinhomes từng đạt tới mức giá 131.500 đồng/cp.

Tại thời điểm này, cổ phiếu VHM đã tăng 3,9% lên mức giá 129.000 đồng/cp. Với mức giá này, vốn hóa của Vinhomes đạt gần 530.000 tỷ đồng, vượt qua Vietcombank (hơn 528.000 tỷ đồng) để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường, đứng sau Vingroup.﻿

Giá cổ phiếu VHM

Giá cổ phiếu VCB

Từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu họ nhà Vingroup đã tăng phi mã, riêng cổ phiếu VHM đã tăng hơn 220%.

Trong 6 tháng đầu năm, ﻿tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 34.720 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.

Do kế hoạch bàn giao chủ yếu rơi vào nửa cuối năm, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận tương đương cùng kỳ.

Các yếu tố hỗ trợ cho giai đoạn cuối năm bao gồm việc đẩy nhanh bàn giao tại các dự án trọng điểm, cùng với một số giao dịch bán lô lớn đang được xúc tiến. Những động lực này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới, qua đó giúp Vinhomes bám sát lộ trình hoàn thành mục tiêu năm 2025 - với kế hoạch đạt 180 nghìn tỷ đồng doanh thu điều chỉnh và 42 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong Quý II/2025, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt nguồn cung trên thị trường khi đồng loạt ra mắt 2 dự án mới, gồm Vinhomes Golden City (Dương Kinh) tại nằm tại cửa ngõ Đông Nam thành phố Hải Phòng và Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa) tại trung tâm mới phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, Vinhomes Golden City ghi nhận thành tích bán hàng ấn tượng với 100% giỏ hàng đầu tiên tại phân khu Ánh Sao được đặt mua trong vòng 1 giờ. Tại thị trường phía Nam, Vinhomes Green City với mô hình đô thị All-in-On cũng tạo lập dấu ấn với hơn 2.000 căn nhà phố được đặt mua chỉ sau 24 giờ. Song song, dự án Vinhomes Wonder City khẳng định vị thế tại phía Tây Hà Nội với gần 900 sản phẩm được giao dịch thành công.

Trong các phân khúc chiến lược khác, tại TP. Hồ Chí Minh, siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ vừa được khởi công ngày 19/4/2025. Với quy mô 2.870 ha, dân số dự kiến 230.000 người, khi đi vào hoạt động dự án sẽ định hình chuẩn mực mới cho mô hình đô thị ESG dựa trên 3 trụ cột: xanh – thông minh và sinh thái.

Tại Đà Nẵng, ngày 22/06/2025, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân quy mô 512 ha đã chính thức được khởi công, đánh dấu bước tiến mở rộng hệ sinh thái bất động sản của Vinhomes tại miền Trung.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Vinhomes IZ (VHIZ) ghi nhận thành tích hoàn thành và lấp đầy 100% nhà máy Hà Tĩnh chỉ sau 7 tháng thi công.

Về chiến lược phát triển điểm đến, các khu đô thị Vinhomes tiếp tục chứng tỏ sức hút với những siêu sự kiện quy tụ hàng chục ngàn người tham dự. Dịp 30/4, hơn 1.500 người đã cùng tham dự sự kiện xếp cờ Tổ Quốc để chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) - Đô thị đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực. Trung tuần tháng 6, Đại nhạc hội âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” tổ chức tại đại đô thị ở - điểm đến – nghỉ dưỡng Ocean City cũng đã đón hơn 220.000 lượt khán giả và du khách tham gia trải nghiệm.

Bên cạnh đó, hạ tầng tiện ích tại các đại dự án không ngừng được đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện, từ VinWonders đến bến du thuyền, trung tâm thương mại.