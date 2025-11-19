Vinpearl khẳng định vị thế hàng đầu bằng cú đúp giải thưởng HR Asia Awards 2025

Chính chiến lược đặt con người làm trọng tâm đã giúp Vinpearl kiến tạo nên một văn hoá tin tưởng, thấu hiểu, nơi mỗi nhân viên không chỉ làm việc mà còn được sống, được phát triển và được truyền cảm hứng mỗi ngày.

Vinpearl chính thức được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng uy tín: Best Companies to Work for in Asia – Vietnam Chapter 2025 và Sustainable Workplace Awards 2025. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chiến lược phát triển con người bền vững cũng như cam kết kiến tạo một môi trường làm việc xuất sắc trong ngành dịch vụ – du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và golf tại Việt Nam.

Việc được xướng tên trong hai hạng mục danh giá này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của Vinpearl trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm. Trong nhiều năm qua, Vinpearl kiên định theo đuổi mục tiêu tạo ra môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được tôn trọng, được lắng nghe và được trao cơ hội phát triển toàn diện. Tinh thần "Place to Live" – Được sống, được làm việc, được phát triển và lan toả các giá trị tốt đẹp – đã trở thành triết lý cốt lõi được áp dụng xuyên suốt trong vận hành, đào tạo và quản trị nhân sự.

Tại Vinpearl, văn hoá làm việc bền vững được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: ưu tiên phát triển con người; sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng; đổi mới liên tục để thích ứng với nhu cầu của lực lượng lao động đa thế hệ. Doanh nghiệp chú trọng mở rộng các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển nguồn và tạo điều kiện cho các thành viên được thăng tiến, thử sức với các vị trí mới theo lộ trình rõ ràng.

Giải thưởng Sustainable Workplace Awards 2025 một lần nữa khẳng định cam kết của Vinpearl trong hành trình xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững. Điều này bao gồm việc thúc đẩy văn hoá trao quyền, khuyến khích mọi thành viên chủ động đổi mới sáng tạo, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng và phát triển xanh.

Vinpearl khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác phát triển nguồn nhân lực, tăng cường các chương trình phúc lợi, đào tạo và trải nghiệm nhân viên để giữ vững vị thế là một trong những nơi làm việc đáng mơ ước tại Việt Nam và khu vực. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa văn hoá "Place to Live" trở thành giá trị bền vững, lan tỏa rộng rãi đến toàn bộ đội ngũ hơn 10.000 Pearl Member trên cả nước.