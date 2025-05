Viral ảnh Văn Hậu đi ăn cùng bố mẹ vợ cực phẩm, netizen trầm trồ: Gen đỉnh chóp bảo sao Hải My đẹp thế!

Sau đám cưới cổ tích vào cuối năm 2023, vợ chồng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My luôn khiến dân tình phát mê vì những khoảnh khắc ngọt ngào, giản dị nhưng vẫn "chanh sả" đúng chuẩn cặp đôi hot nhất làng bóng đá Việt. Mới đây, netizen bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh hiếm hoi khi "team qua đường" bắt gặp Văn Hậu và vợ đi ăn cùng bố mẹ Doãn Hải My tại một quán ăn bình dân.

Trong bức ảnh được chụp qua lớp kính với độ phân giải thấp, vợ chồng Văn Hậu – Hải My vẫn nổi bần bật khi ngồi quây quần bên bàn ăn cùng bố mẹ của nàng WAG. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, không chút màu mè, nhưng visual của cả gia đình vẫn sáng bừng khung hình. Đặc biệt, bố mẹ của Doãn Hải My lại một lần nữa gây sốt vì vẻ ngoài trẻ đẹp, thần thái sang trọng - điều mà Doãn Hải My hiện tại đang được thừa hưởng một cách xuất sắc. Netizen không khỏi trầm trồ: "Gia đình gen trội đỉnh thật sự!".

Nàng WAG Doãn Hải My lúc ấy diện áo đỏ nổi bật, tóc dài buông nhẹ, toát lên khí chất thanh lịch và dịu dàng của một tiểu thư được cưng chiều hết mực. Bên cạnh là Đoàn Văn Hậu – chàng cầu thủ với hàng triệu người hâm mộ, nổi tiếng nhất nhì ĐT Việt Nam, với outfit năng động gồm mũ vàng và áo khoác thể thao. Dù chỉ ngồi ăn món bình dân cùng gia đình, nhưng visual của cả 4 người vẫn ngời ngời gây chú ý.

Viral bức ảnh Văn Hậu và vợ đi ăn cùng bố mẹ vợ cực phẩm nhất làng bóng đá

Điều khiến netizen thích thú nhất chính là không khí ấm áp, thân thiết giữa các thành viên. Được biết bức ảnh được chụp từ thời Hải My và Văn Hậu vẫn còn hẹn hò không công khai nhưng chàng cầu thủ đã vô cùng thân thiết và trò chuyện tự nhiên với bố mẹ của Doãn Hải My. Những khoảnh khắc tuy nhỏ nhưng cũng cho người hâm mộ thấy khía cạnh đời thường của gia đình cực phẩm được yêu mến nhất nhì làng bóng đá.

Không chỉ gây sốt vì khoảnh khắc đời thường ấm áp, cặp đôi Văn Hậu – Hải My còn khiến dân tình "quắn quéo" khi nhìn lại hành trình yêu nhau ngọt ngào. Cặp đôi quen nhau từ năm 2020 qua sự giới thiệu của người quen, khi đó Hải My đang bận học nên không trả lời tin nhắn làm quen, nhờ sự kiên trì của Văn Hậu mà mối duyên bén từ ấy. Đến năm 2022, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn nhỏ.

Chuyện tình kín đáo nhưng bền chặt của họ được kết thúc viên mãn bằng một đám cưới cổ tích vào tháng 11/2023. Doãn Hải My diện váy cưới lộng lẫy, bước vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo bạn bè, người thân và giới cầu thủ. Không lâu sau đó, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với vai trò "bố mẹ bỉm sữa", cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Phía sau nhan sắc và thần thái dịu dàng của Doãn Hải My là một gia đình có nền tảng vững vàng. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng mỗi lần bố mẹ cô nàng lộ diện đều khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, sang trọng. Không ít cư dân mạng đã gọi vui bố mẹ Hải My là "bố mẹ vợ quốc dân" – vừa đẹp vừa gần gũi, lại hết lòng ủng hộ hạnh phúc của con.