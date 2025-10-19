Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIX chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường, bầu thay thế 1 thành viên HĐQT

19-10-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 28/11 tới, cổ đông VIX sẽ bầu 1 thành viên HĐQT thay cho ông Trương Ngọc Lân.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) vừa thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào sáng ngày 28/11 tới. Địa điểm họp tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Theo công bố, đại hội sắp tới sẽ thông qua 3 nội dung chính gồm: Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và bầu thay thế thành viên HĐQT. Trong đó, VIX chưa công bố tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ.

Ngày 17/10, VIX công bố nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Trương Ngọc Lân. Trong đơn, ông Lân cho biết lý do từ nhiệm là để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành trong vai trò Tổng giám đốc, đồng thời tách bạch vai trò quản lý của HĐQT và vai trò điều hành của Tổng giám đốc.

Được biết, ôn Trương Ngọc Lân sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VIX từ tháng 10/2022 và được bầu vào HĐQT từ tháng 4/2023.

Đại hội sắp tới sẽ bầu 1 thành viên HĐQT thay thế ông Lân trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025, VIX trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, cùng tăng tới 333% so với kế hoạch đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 23/5, cổ đông VIX đã thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 và 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 84% và 81% so với năm 2024.

Đáng chú ý, ngay cả trong trường hợp kế hoạch nêu trên được thông qua, VIX đã vượt chỉ tiêu kinh doanh chỉ trong 3 quý đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VIX đã mang về 6.178 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 378% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, lần lượt gấp 7,5 lần và 7,4 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VIX đạt gần 31.535 tỷ đồng, tăng tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, VIX đã đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng vào hoạt động cho vay, chủ yếu là margin, con số này cũng gấp gần 3 lần đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tại ngày 30/9/2025 của VIX ghi nhận giá gốc 9.254 tỷ đồng. Trong đó, VIX "rót" hơn 5.900 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết và đang tạm lãi gần 45%; có 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 1.000 tỷ đồng là EIB, GEE và GEX. Riêng cổ phiếu EIB có giá gốc giảm khoảng 300 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy công ty đã "chốt lời" cổ phiếu này.

Đáng chú ý, VIX không còn ghi nhận giá trị đầu tư vào trái phiếu niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Đồng thời quy mô ủy thác đầu tư giảm hơn một nửa còn 1.385 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết giảm nhẹ còn 838 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

