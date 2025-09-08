VN-Index giảm mạnh từ đỉnh, chuyên gia MBS nêu rủi ro lớn nhất và chiến lược phòng thủ cho nhà đầu tư

Sau khi liên tiếp chinh phục các mốc cao mới và lập đỉnh lịch sử, VN-Index đã chứng kiến nhịp giảm mạnh gần 30 điểm vào phiên cuối tuần trước về mốc 1.667 điểm. Sự điều chỉnh này khiến tâm lý nhà đầu tư dao động, khi nhiều kỳ vọng về các mốc đỉểm cao hơn vẫn còn đó.

Trước bối cảnh này, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: rủi ro lớn nhất với thị trường hiện nay là gì, và đâu là chiến lược phòng thủ hợp lý để cân bằng giữa an toàn và cơ hội?

Theo quan sát của ﻿ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu CTCP CK MB (MBS), đằng sau nhịp bứt phá gần đây là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: kỳ vọng nâng hạng thị trường, nền tảng vĩ mô ổn định với GDP tăng trưởng khả quan và mặt bằng lãi suất thấp, giúp cho thanh khoản bùng nổ, thường xuyên trên 47–50 nghìn tỷ đồng/phiên.

Do đó, chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh ngắn hạn như phiên 5/9 không làm thay đổi xu hướng chung. Thị trường vẫn duy trì nền tảng tích cực và có khả năng sớm quay lại quỹ đạo tăng khi lực cầu hấp thụ nhanh lượng chốt lời.

Nhìn tổng thể, vị chuyên gia cho rằng yếu tố nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện tại vẫn là yếu tố nổi bật nhất hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó các nhóm hưởng lợi từ chính sách bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Tuy nhiên, cơ hội đầu tư sẽ không dàn trải theo toàn ngành mà có thể tập trung ở một vài doanh nghiệp còn định giá hấp dẫn, có tăng trưởng vượt trội đi kèm những câu chuyện mới còn nhiều tiềm năng phát triển như tiền số, trung tâm tài chính…

Đưa ra quan điểm về các "cơn gió ngược", ông Dũng đánh giá rằng﻿﻿ rủi ro lớn nhất cho thị trường ở giai đoạn hiện tại là việc chính sách tiền tệ nới lỏng khó có thể duy trì , xảy ra khi lạm phát vượt ngưỡng kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

Thực tế, CPI tháng 8/2025 tăng 3,24%, cao hơn một chút so với mức 3,19% của tháng 7/2025, bình quân từ đầu năm CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ, vẫn ở ngưỡng an toàn, do đó rủi ro về lạm phát chưa đáng lo ngại nhưng vẫn cần lưu ý.

Ngoài ra, nếu FED không hạ lãi suất trong tháng 9 như kỳ vọng, ông Dũng dự báo tín hiệu chính sách tiền tệ toàn cầu có thể gây áp lực lên thị trường trong nước.

Nhóm cổ phiếu phòng thủ hoặc chưa tăng cần được lưu ý﻿

Về chiến lược đầu tư, trong kịch bản thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh khi vĩ mô đảo chiều, vị chuyên gia MBS nghiêng về việc lựa chọn các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ hoặc chưa tăng trong thời gian vừa qua như: dầu khí, công nghệ.

Để có một chiến lược giao dịch phù hợp, điều đầu tiên cần phải xác định là việc trong bất kỳ giai đoạn uptrend nào của thị trường luôn luôn có những giai đoạn thị trường có thể bất ngờ điều chỉnh sâu.

Trong giai đoạn tăng điểm đợt 2020-2021, thị trường có 2 nhịp điều chỉnh sâu nhất khoảng 15% mỗi nhịp, trong đó nhiều cố phiếu biến động cao có thể giảm tới 30% trong những nhịp này.

Với những nhà đầu tư có vị thế từ những vùng VN-Index dưới 1.500 có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu cho đến khi xuất hiện những dấu hiệu đảo chiều về vĩ mô mới cần xem xét lại vị thế.

Với những nhà đầu tư tham gia sau cần chuẩn bị sẵn sàng cho những nhịp điều chỉnh bất ngờ và cần đảm bảo tỷ trọng an toàn cho tài khoản trong pha điều chỉnh để có cơ hội nâng tỷ trọng cổ phiếu lên khi những nhịp điều chỉnh xác nhận kết thúc. Với nhóm nhà đầu tư này, tỷ trọng tài khoản hợp lý cho giai đoạn hiện tại là 50% cổ phiếu và 50% sức mua.