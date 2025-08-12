Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VN-Index lập đỉnh cao mới, thanh khoản bùng nổ

12-08-2025 - 16:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chỉ số VN-Index chiều nay (12/8) tiếp tục tăng mạnh và leo lên đỉnh mới khi đạt 1.608,22 điểm, thanh khoản thị trường bùng nổ.

Chốt phiên, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%), lên 1.608,22 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,64 tỷ đơn vị, giá trị 45.429 tỷ đồng, tương đương cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Toàn sàn HoSE có 176 mã tăng và 156 mã giảm.

Một số cổ phiếu bất động sản quay đầu hồi phục dù phiên sáng bị bán mạnh, đáng chú ý CII tăng trần với thanh khoản 69 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 11% cổ phần.

VN-Index vượt 1.600 điểm, thanh khoản bùng nổ.

PDR từ mức giảm hơn 2% bất ngờ đảo chiều tăng 5%, NLG cũng lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện hữu ở các mã khác như DIG, DXG, NVL giảm 2%–3%, cho thấy sự phân hóa rõ rệt.

Các cổ phiếu phòng thủ như nhóm điện: POW (+6,95%), PC1 (+3,33%) hay nhóm dầu khí: BSR (+2,26%), PLX (+1,76%) cũng thu hút sự quan tâm của dòng tiền.

Một số cổ phiếu ngân hàng bất ngờ nới rộng đà tăng về cuối phiên, với LPB dẫn đầu khi +6,3% lên 38.050 đồng, HDB +3,6% lên 28.900 đồng và BID +3,2% lên 41.500 đồng.

Chốt phiên, sàn HNX có 90 mã tăng và 82 mã giảm, HNX-Index tăng 0,01 điểm lên 276,47 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 141,8 triệu đơn vị, giá trị 3.133,6 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu lớn là CEO và SHS thu hẹp đà giảm, đóng cửa mất điểm không đáng kể, khớp 29,6 triệu và 20,5 triệu đơn vị.

UpCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,05%), xuống 109,2 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 119,6 triệu đơn vị, giá trị 1.668,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research), từ tháng 7 đến đầu tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự sôi động khi cả điểm số và thanh khoản đều tăng mạnh. Nhiều phiên giao dịch trên sàn HoSE đạt giá trị khớp lệnh vượt 70.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ dòng vốn dồi dào từ nhà đầu tư cá nhân và sự tham gia trở lại của khối ngoại, phản ánh niềm tin vào triển vọng kinh tế và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Cột mốc đáng chú ý là phiên 11/8, khi VN-Index lần đầu chạm ngưỡng 1.600 điểm trong lịch sử; dù chốt phiên ở mức 1.596,86 điểm, chỉ số vẫn cao hơn 11,91 điểm so với tham chiếu. Trong phiên sáng 12/8, VN-Index tiếp tục vượt ngưỡng 1.600 điểm và cuối cùng là chốt ngày ở đỉnh cao mới.

Theo SSI Research, động lực thanh khoản đến từ làn sóng nhà đầu tư cá nhân mới (F0) tiếp tục duy trì mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Tính đến cuối tháng 5, số tài khoản chứng khoán cá nhân trong nước đã vượt 10,2 triệu, tương đương khoảng 10% dân số, với tỷ lệ hoạt động ước đạt 40–50% và dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Theo Ngọc Vy

VTC News

