VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại?

Cú tăng tốc đầy bất ngờ về cuối phiên giúp thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu ấn. VN-Index chính thức chinh phục đỉnh lịch sử trong phiên 4/9, nhờ sự đồng thuận tăng điểm của hàng loạt nhóm cổ phiếu trụ cột.

Đóng cửa, chỉ số VN-Index bật tăng gần 15 điểm, qua đó tiến lên mốc 1.696,29 điểm, sát mốc 1.700 điểm và lập đỉnh mọi thời đại. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì mức cao, đạt khoảng 37.500 tỷ đồng. Vốn hóa sàn HoSE lần đầu tiên chạm mốc hơn 7,3 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh hưng phấn đang lên cao, nhà đầu tư cũng không khỏi băn khoăn: điều gì đang thật sự nâng đỡ thị trường và liệu VN-Index còn dư địa để tiến xa hơn?﻿

Động lực của đà tăng hoàn toàn đến từ dòng vốn nội﻿

Theo quan sát của ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, ﻿thị trường liên tiếp thiết lập đỉnh mới nhờ lực cầu tư các nhà đầu trong nước. Ở thời điểm hiện tại, bức tranh vĩ mô thế giới không có quá nhiều biến động, do đó, động lực của đà tăng trong năm nay hoàn toàn đến từ dòng vốn nội.

Ông Khang cho biết, con sóng năm nay về mức độ khá tương đồng với 2 năm 2017 và 2021. Trong đó, động lực cho 2017 là lực mua mạnh mẽ của khối ngoại, 2021 là lực mua từ các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường (F0).

Năm nay, chuyên gia nhận thấy đà tăng đến từ sự hỗ trợ từ chính sách kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn, chủ doanh nghiệp. Đất nước đang ở thời điểm chuyển mình, “kỷ nguyên hóa rồng” và để đạt được mức tăng trưởng cao, rất nhiều biện pháp đang được chính phủ thực hiện, bao gồm các chính sách tiền tệ nới lỏng như duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Thêm vào đó, với kỳ vọng nâng hạng thị trường vào đầu tháng 10/2025, nhiều khả năng dòng vốn ngoại sẽ quay đầu mua trở lại trước đó. Trong kịch bản nâng hạng thành công, các cổ phiếu Việt Nam sẽ được các quỹ ETF mô phòng chỉ số thị trường mới nổi mua sớm nhất là từ tháng 3/2026.

Tuy vậy, vị chuyên gia Pinetree kỳ vọng sẽ có dòng tiền ngoại thông minh đón đầu đi trước, nhiều khả năng trong 3 tháng cuối năm, nhà đầu tư sẽ thấy sự quay trở lại của khối ngoại trên thị trường. Trong kịch bản nâng hạng, các cổ phiếu lớn vẫn sẽ là tâm điểm. Dòng tiền vẫn sẽ chọn lựa các nhóm cổ phiếu truyền thống như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản. Bên cạnh đó, các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn nhiều room ngoại như VNM, MSN, VIC cũng sẽ thu hút được sự quan tâm.

Tổng hợp lại, đây đều là những động lực giúp VN-Index chinh phục đỉnh lần này.﻿

﻿VN-Index hoàn toàn có thể chinh phục mốc điểm xa hơn

Ở vùng giá xấp xỉ 1.700 điểm, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E ~ 16,2 lần. Trong đó, P/E của nhóm ngân hàng rơi vào khoảng 11,6 lần, P/E của nhóm phi tài chính rơi vào khoảng hơn 19 lần. Mức P/E hơn 16 lần này mới chỉ đạt được vùng cao trong giai đoạn 2023-2024, và còn thấp hơn rất nhiều so với các thời điểm như 2017 (hơn 24 lần) và 2021 (hơn 26 lần).

Vị chuyên gia loại bỏ vùng 2021 do P/E ở thời điểm đó cao bất thường do lợi nhuận của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sụt giảm mạnh do Covid 2019. Thêm vào đó, dư địa nhóm ngân hàng vẫn đang ở mặt bằng định giá vừa phải, đây có thể vẫn là bệ đỡ tạo động lực cho VN-Index tăng điểm tiếp trong tương lai.

Có thể thấy rằng mặc dù P/E hiện tại của thị trường thậm chí còn thấp hơn tháng 4/2024 và tháng 10/2023 nhưng lại hoàn toàn vượt trội về mặt điểm số. Điều này phản ánh bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn đang có sự tăng trưởng tốt.

Tính đến quý 2/2025, các doanh nghiệp trên sàn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. "Kết hợp yếu tố lợi nhuận tăng trưởng tốt và cả hệ số định giá (p/e) chưa cao, VN-Index hoàn toàn có thể không dừng lại ở mức 1.700-1.800 mà thậm chí còn có thể chinh phục những mốc xa hơn, như 2.000 điểm trong năm nay", ông Khang lạc quan.﻿

Ông Khang nhận định, trong bất cứ uptrend nào, sự điều chỉnh là luôn cần thiết và việc thị trường điều chỉnh 5-10% từ đỉnh trong xu thế tăng giá cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Nhà đầu tư nên tránh việc sử dụng đòn bẩy quá cao, khống chế “lòng tham” để tránh việc bị ảnh hưởng quá nhiều khi thị trường điều chỉnh.﻿