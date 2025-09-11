Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VNCERT khuyến cáo người dân về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC)

11-09-2025 - 21:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về một sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Báo cáo ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. VNCERT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.

VNCERT cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

