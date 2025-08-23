VNDirect dự kiến huy động 250 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: VND, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 803/2025/NQ-HĐQT ngày 22/8 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 lần 1.



Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành trái phiếu mã VND32501 với khối lượng tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động dự kiến 250 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 7,5%/năm. Thanh toán gốc, lãi 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Thời gian chào bán dự kiến trong quý III/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu lại khoản vay trị giá 550 tỷ đồng tại VietinBank chi nhánh Hà Nội sẽ đáo hạn vào ngày 4/9/2025.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025 VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 1.698 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Chiếm một nửa doanh thu là hoạt động tự doanh với gần 834 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL nên lợi nhuận thuần từ mảng này ghi nhận 378 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ 8,3% lên mức 870 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng gấp 2,3 lần lên gần 230 tỷ đồng.

Kết quả, VNDirect đạt lợi nhuận trước thuế 488 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, VNDirect mang về 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dưới áp lực chi phí nên lợi nhuận sau thuế giảm 22% so với cùng kỳ, đạt 751 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VNDirect tại thời điểm cuối quý II/2025 ở mức hơn 47.919 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 1,8 lần so với đầu năm lên mức 1.587 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Các khoản cho vay tăng thêm khoảng 300 tỷ đồng lên mức 10.644 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 20.685 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu chiếm 12.139 tỷ đồng, giảm 2.566 tỷ đồng sau một quý. Chứng chỉ tiền gửi với hơn 5.800 tỷ đồng cũng giảm 2.200 tỷ đồng sau một quý.

Về đầu tư cổ phiếu, VNDirect "rót" 516 tỷ đồng vào cổ phiếu VPB và 484 tỷ đồng vào cổ phiếu HSG. Dù vậy, cả hai mã này đều đang tạm lỗ lần lượt là 45 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. So với thời điểm cuối quý I/2025, VND đã đầu tư HSG thay cho 2 mã ngân hàng là STB và CTG.

Đáng chú ý, VNDirect phải trích lập dự phòng 342 tỷ đồng cho các khoản phải thu khó đòi, tăng 77% sau 6 tháng đầu năm. Cùng với đó, tổng giá trị phải thu khó đòi đối với nhóm Trung Nam là 1.840 tỷ đồng, tăng 1.465 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Về nguồn vốn, vay và nợ ngắn hạn chiếm 26.139 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn là vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.