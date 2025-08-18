VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán VNDirect đánh giá đà tăng mạnh trong hai tháng qua đã khiến mặt bằng định giá thị trường tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, sau mùa công bố KQKD quý 2/2025 với nhiều gam màu tích cực, cộng thêm nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường vào cuối tháng 7, P/E của thị trường quay trở lại vùng hấp dẫn.

Mức định giá này hiện tại vẫn khá hấp dẫn khi đang chiết khấu khoảng 9,6% so với mức trung bình 10 năm. VNDirect kỳ vọng tăng trưởng EPS của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ đạt khoảng 20–22% trong năm 2025, tương ứng P/E dự phóng năm 2025 của VN-Index đang ở mức khoảng 13 lần. Mức định giá hấp dẫn sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam ghi nhận mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 13,6%, con số vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực. Theo VNDirect, bức tranh kết quả kinh doanh tích cực sẽ là nền tảng quan trọng giúp TTCK duy trì xu hướng tăng ổn định trong trung và dài hạn.

Về thị trường chứng khoán, diễn biến của thị trường chung là tích cực khi chỉ số VN-Index đã nhanh chóng bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử. Ngoài ra, VNDirect cũng chỉ ra thêm một điểm tích cực là tỷ trọng cổ phiếu có giá nằm trên mức cản MA200 đang ở trên mức 66%, trong khi tỷ lệ cổ phiếu vượt cản MA50 đã có thời điểm đạt tới mức 83% và hiện đang ở mức khoảng 77%. Với tỷ lệ cao các cổ phiếu đã vượt qua các mức cản trung-dài hạn quan trọng, có thể thấy động lượng của thị trường đang vận động theo hướng tích cực.

Tuy độ lan tỏa rộng là tích cực, VNDirect vẫn cảnh báo nhà đầu tư nên chú ý rủi ro ngắn hạn đang gia tăng. Từ 2021 đến nay, mỗi khi tỷ lệ cổ phiếu vượt MA50 đạt trên 80%, chỉ số VN-INDEX đều có nhịp điều chỉnh hoặc phân hóa sau đó. Với các yếu tố như mùa KQKD quý 2/2025 tích cực, định giá thị trường quay trở lại mức hấp dẫn, VNDirect kỳ vọng nếu có điều chỉnh thì mức độ sẽ tương đối nhẹ trước khi thị trường quay trở lại nhịp tăng tiếp theo.

Cho giai đoạn xa hơn, cụ thể trong vòng từ 9-12 tháng tới, VNDirect duy trì quan điểm lạc quan, với kịch bản cơ sở VN-Index có thể tiến tới vùng 1.850-1.900 điểm. Các động lực chính gồm khả năng nâng hạng thị trường, triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc, từ đó tạo nền tảng cho sự cải thiện định giá và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng thị trường, VNDirect dự báo FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi hạng hai, đồng thời kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2026 và thị trường Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2027.