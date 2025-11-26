VNG được vinh danh trong Top 35 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025

Giải thưởng môi trường làm việc uy tín này được Anphabe tổ chức thường niên từ 2013, có sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi Intage. Kết quả dựa trên khảo sát độc lập đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 ngành, ghi nhận ý kiến khách quan của người đi làm để xác lập thang chuẩn và vinh danh các nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025.

Danh hiệu này không chỉ ghi nhận nỗ lực của VNG trong một năm đầy thách thức của ngành Công nghệ, mà còn khẳng định chiến lược nhân sự dài hạn, triết lý phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp nhất quán đã giúp VNG nhiều lần góp mặt trong danh sách môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và châu Á.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG chia sẻ: "Ở VNG, chúng tôi tin vào tiềm năng và khả năng trưởng thành của mỗi người. Không có công việc hay tổ chức hoàn hảo, nhưng khi mỗi cá nhân nhìn rõ khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu rồi kiên trì thu hẹp khoảng cách ấy, họ tạo ra chuyển biến tích cực cho cả tập thể. VNG chọn đồng hành trên hành trình dài đó, để mỗi bước tiến của nhân viên trở thành động lực chung. Đó chính là tinh thần Grow People mà chúng tôi theo đuổi."

Chiến lược nhân sự khác biệt

Hành trình trưởng thành của mỗi Starter tại VNG bắt đầu từ một môi trường làm việc đủ tốt để gắn bó lâu dài. VNG Campus - không gian mở, hiện đại với đầy đủ tiện ích từ gym, yoga, bơi lội đến hệ thống F&B và các hoạt động thể thao nội bộ - đáp ứng "tháp nhu cầu" của hơn 4.000 nhân viên đến từ hơn 20 quốc tịch. Dù chi phí vận hành lớn, VNG vẫn kiên trì duy trì mô hình này như cam kết đặt trải nghiệm tinh thần của nhân viên lên hàng đầu.

Không gian làm việc tại VNG Campus. (Ảnh: VNG)

Cơ hội phát triển của Starter còn đến từ cách vận hành khác biệt: lãnh đạo sẵn sàng chia sẻ, truyền cảm hứng và trao quyền cho người trẻ vượt khỏi phạm vi chuyên môn. Văn hóa "đón nhận thử thách" giúp nhân sự tự tin đảm nhận vai trò mới và thấy rõ con đường trưởng thành của mình.

Tỷ lệ tăng trưởng và cơ cấu nhân sự của VNG. (Ảnh: VNG)

Nhờ tinh thần trao quyền cởi mở, các đội nhóm tại VNG được thử nghiệm ý tưởng liên tục. Nhiều sáng kiến tạo tác động nhanh như GreenNode thương mại hóa giải pháp AI trong chưa đầy 6 tháng, hay Zalo phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt đạt năng lực tương đương GPT-4.0. Quan trọng hơn, ngay cả những dự án chưa thành công cũng để lại năng lực và kinh nghiệm quý giá - điều VNG xem trọng hơn các chỉ số tài chính ngắn hạn. Văn hóa "dám thử, dám sai" giúp đội ngũ luôn sẵn sàng cả về tinh thần lẫn năng lực trước những thách thức mới.

Hệ thống phát triển năng lực: từ nền tảng chung đến mô hình "hai lớp"

VNG không chỉ khuyến khích tinh thần dám thử mà còn đầu tư bài bản vào đào tạo, xem năng lực cốt lõi là nền tảng phát triển của mỗi Starter. Công ty triển khai hệ thống học trực tuyến, kỹ năng mềm, cấp tài khoản Coursera cho hơn 3.200 nhân viên với 26.700 giờ học và tạo điều kiện cho nhân sự tiềm năng tham gia các chương trình lãnh đạo như Leadership Matters, A.C.E hay me.grow.

Mô hình phát triển "hai lớp" giúp VNG vừa duy trì khung năng lực chung ở cấp tập đoàn, vừa trao quyền cho từng đơn vị tự thiết kế lộ trình phù hợp với đặc thù sản phẩm và đội ngũ. Nhờ đó, nhân viên có hành trình học tập rõ ràng và linh hoạt, không bị áp cùng một khuôn mẫu.

Sức hút tuyển dụng của VNG còn đến từ mạng lưới hợp tác với 35 trường đại học trong nước và 5 đối tác quốc tế. MOU 2025-2030 với ĐHQG TP.HCM là dấu mốc quan trọng, cam kết 25 tỷ đồng cho R&D và đồng đào tạo 1.000 sinh viên trong ba năm. Song song, VNG tạo nhiều sân chơi thực tiễn như Code Tour 2025 hay chương trình Giảng dạy song hành tại UIT, nơi các dự án game của sinh viên lần đầu được hỗ trợ thương mại hóa trên App Store.

Môn học "Phát triển Kỹ năng Lập trình Game ứng dụng trong thực tế" - hợp tác giữa VNG và Trường Đại học Công nghệ Thông tin được đào tạo tại VNG Campus. (Ảnh: VNG)

Song song đó, các chương trình Fresher đa dạng cùng hệ thống thực tập sinh - trainee đã giúp VNG tiếp cận hơn 11.000 ứng viên trẻ tiềm năng trong năm 2025.

Giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2025 không chỉ ghi nhận những nỗ lực không ngừng của VNG trong việc xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự trưởng thành của từng nhân viên. "Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên đều trải nghiệm cảm giác ‘làm việc tại VNG là điều tuyệt vời nhất’, cũng như luôn cảm thấy có cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình tại đây", bà Trần Xuân Ngọc Thảo nhấn mạnh.

