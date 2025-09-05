VNG nửa đầu năm 2025: Lợi nhuận tăng mạnh, doanh thu vượt 4.800 tỷ

Game và Zalopay đẩy mạnh “Go Global”

Game tiếp tục là mảng đóng góp lớn cho bức tranh tài chính của Tập đoàn với tổng bookings đạt 3.592 tỷ đồng, trong đó 656 tỷ đồng đến từ thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm nổi bật trong 6 tháng đầu năm như Lineage 2M thông qua liên doanh với NCSOFT (1,3 triệu lượt tải tháng đầu tại Đông Nam Á), Forbidden Realm (Top 6 App Store Thái Lan), PUBG (7,9 triệu người dùng hàng quý tại Việt Nam, tăng trưởng doanh thu 45% so với cùng kỳ 2024), phản ánh năng lực phát triển và vận hành game trong nước và khu vực của VNG.﻿

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với tổng khối lượng thanh toán (TPV) tăng tới 63%. Khối lượng thanh toán qua mã QR Đa Năng - Sản phẩm chiến lược của Zalopay - đã tăng gấp 5 lần so với 6 tháng đầu năm 2024. Ứng dụng hiện hỗ trợ quét tất cả chuẩn QR tại Việt Nam (gồm QR ngân hàng, QR ví điện tử, VNPay- QR), đồng thời đã mở rộng thanh toán quốc tế tại nhiều quốc gia châu Á.﻿

Zalo, GreenNode tập trung công nghệ lõi, tiên phong về AI﻿

6 tháng đầu năm, Zalo tiếp tục giữ vững vị trí nền tảng liên lạc hàng đầu tại Việt Nam với 78,3 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Ứng dụng tiếp tục tăng cường tích hợp AI, thu hút hơn 20 triệu người dùng thường xuyên nhờ các tính năng hỗ trợ giao tiếp, giải trí và làm việc hiệu quả hơn.

Số lượng người dùng đăng ký các dịch vụ giá trị gia tăng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 168% so với cùng kỳ, củng cố định hướng xây dựng doanh thu bền vững dựa trên các dịch vụ cao cấp. Ngoài ra, Zalo đã hoàn tất tích hợp sâu (deeplink) với 25 ngân hàng – chiếm 96% độ phủ thị trường, trong đó có 4 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, cho phép người dùng chuyển khoản liền mạch từ cửa sổ chat sang ứng dụng ngân hàng.﻿

Mảng kinh doanh trẻ GreenNode tiếp tục có những bước tiến mới với mũi nhọn AI. Mới đây, mô hình GreenMind-Medium-14B-R1 đã trở thành LLM (ngôn ngữ lớn) tiếng Việt đầu tiên xuất hiện trên nền tảng NVIDIA AI NIM, được tối ưu hóa để chạy trên một GPU H100. Thành tích này khẳng định năng lực phát triển mô hình từ đầu của GreenNode theo chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội đưa AI tiếng Việt vào các ứng dụng thương mại thực tiễn.

Kết quả tài chính bán niên 2025 cho thấy nỗ lực của VNG trong việc siết chặt vận hành, kiểm soát chi phí và thúc đẩy doanh thu từ các sản phẩm chủ lực. Với mức đóng thuế 1.588 tỷ đồng năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn ghi nhận mức đóng góp trên 1000 tỷ đồng.

Đồng thời, VNG tiếp tục giữ vững các chuẩn mực phát triển bền vững khi lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (theo Fortune – Mỹ) và 3 năm liên tiếp được chứng nhận “Nơi làm việc tuyệt vời” (theo Great Place to Work), với 89% nhân viên đánh giá tích cực – cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (59%).



