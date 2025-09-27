VNSteel muốn thoái vốn tại Thép Vicasa - VNSteel

Mới đây, Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSteel (MCK: VCA, sàn HoSE) đã công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty.

Theo đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP (VNSteel, MCK: TVN, sàn UPCoM) vừa đăng ký bán ra toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ tại Thép Vicasa - VNSteel.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức bán đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong khoảng thời gian từ ngày 7/10/2025 đến ngày 30/10/2025.

Ảnh minh họa

Mục đích thực hiện giao dịch của VNSteel nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị VNSteel.

Nếu giao dịch thành công, VNSteel sẽ không còn là công ty mẹ của Thép Vicasa - VNSteel khi không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCA nào.

Trước đó, VNSteel cũng đã có văn bản thông báo chào bán đấu giá công khai theo lô gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu, tương đương giá khởi điểm của cả lô trái phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Thép Vicasa - VNSteel mang về doanh thu thuần hơn 884,5 tỷ đồng, tăng 40,4% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Thép Vicasa - VNSteel tăng 13,4% so với đầu năm, lên mức gần 363 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 200,8 tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 109,6 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 168,7 tỷ đồng, tăng 32,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 115,6 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng nợ.



