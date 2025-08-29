Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-08-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Ngày 27/8/2025 – Tại sự kiện Automation World Vietnam 2025, Công ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông Việt Nam (VNTT) và Công ty SmarterBuild Inc. (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết Bản Ghi Nhớ Hợp Tác (MOU) nhằm phát triển và triển khai các dự án Thành phố thông minh (Smart City) và Công nghiệp thông minh (Smart Industry/Smart Factory) tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác này, VNTT sẽ triển khai giải pháp Thành phố Thông minh tại Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động quốc tế và khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

VNTT và SmarterBuild hợp tác phát triển Thành phố - Công nghiệp Thông minh- Ảnh 1.

Lễ ký kết có sự tham dự và đại diện của: ông Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc VNTT và ông Lee Dong Heon – Phó Tổng Giám đốc SmarterBuild.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong các nội dung: Phát triển sản phẩm và hợp tác kỹ thuật, chia sẻ công nghệ, đồng phát triển các giải pháp số tiên tiến; Hợp tác các dự án ODA kỹ thuật số: đồng thiết kế, triển khai và quản lý dự án, bao gồm nghiên cứu khả thi, đánh giá rủi ro và chiến lược phát triển bền vững; Đối tác kinh doanh chiến lược: tìm kiếm và khai thác cơ hội thương mại song phương trong các lĩnh vực công nghệ cao.

VNTT và SmarterBuild hợp tác phát triển Thành phố - Công nghiệp Thông minh- Ảnh 2.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc VNTT, cho biết: "Việc hợp tác với SmarterBuild sẽ mở ra nhiều cơ hội cho VNTT trong việc tham gia và triển khai các dự án ODA kỹ thuật số, góp phần xây dựng hệ sinh thái Thành phố thông minh và Nhà máy thông minh tại Việt Nam."

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Lee Dong Heon, Phó Tổng Giám đốc SmarterBuild, chia sẻ:
"Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của SmarterBuild và sự am hiểu về Công nghệ và lĩnh vực Thành phố Thông minh của VNTT sẽ mang đến những giải pháp bền vững, hiện đại và hiệu quả cho cả hai quốc gia."

Bản ghi nhớ này sẽ là nền tảng để VNTT và SmarterBuild tiếp tục mở rộng hợp tác, đồng thời đóng góp vào sự phát triển công nghệ và đổi mới số tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông tin về VNTT

Công ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông Việt Nam (VNTT) là nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng ICT và giải pháp chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam, với thế mạnh trong các giải pháp Thành phố thông minh, hạ tầng số và kết nối doanh nghiệp.

Thông tin về SmarterBuild Inc.

SmarterBuild Inc. là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực hạ tầng thông minh và tự động hóa công nghiệp, tập trung cung cấp các giải pháp bền vững và sẵn sàng cho tương lai.

Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)

Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà WTC Tower , Số 1, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 1800 9400 – 0274 222 0222

Email: marketing@vntt.com.vn

Facebook: https://facebook.com/eDatacenterVNTT

Zalo OA: https://zalo.me/edatacentervntt

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

