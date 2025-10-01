Vỡ bờ sông Vinh, nước ào ạt tràn vào khu đô thị

Sáng 1/10, một đoạn bờ sông Vinh qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ rộng khoảng 15m, khiến nước sông dâng cao, chảy xiết và tràn khu đô thị gần sông, làm ngập nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng.

Một đoạn bờ sông Vinh vỡ sáng 1/10

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn của phường và tỉnh Nghệ An đến hiện trường để xử lý.

“Chúng tôi đang tập trung đắp tạm, khắc phục điểm vỡ, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm”, ông Sơn cho hay.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đồng thời huy động máy móc, vật liệu để khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ việc

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên sự cố đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo tỉnh để có giải pháp gia cố bờ sông, tránh nguy cơ vỡ tiếp diễn.