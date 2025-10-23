Vợ chồng Hà Nội thu nhập 35 triệu, nợ 600 triệu

Thu nhập 35 triệu/tháng ở Hà Nội, đang nuôi 1 con nhỏ, không mất tiền thuê nhà. Nếu không có áp lực trả nợ, chừng ấy có thể cũng đủ chi tiêu và dư ra 1 ít. Nhưng với cặp vợ chồng trong câu chuyện này, đó là điều xa vời, cũng chỉ bởi khoản nợ lên tới 600 triệu. Mỗi tháng, vợ chồng cô phải dành 20 triệu - tương đương 57% thu nhập để trả nợ, thế nên tháng nào cũng thiếu...

Cô cho biết: "Bọn mình ở Hà Nội, tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng, tổng nợ 600 triệu. Mỗi tháng dùng 20 triệu trả nợ, còn lại mình chi tiêu như sau.

- Tiền học của con: 3 triệu

- Tiền bỉm, sữa, đồ ăn cho con: 3,6 triệu

- Tiền khám và thuốc cho con (con mình hơn 2 tuổi nhưng tháng nào cũng ốm): 3 triệu

- Tiền ăn uống cả nhà (ngày 2 bữa): 4 triệu

-Tiền đồ dùng gia đình cùng các khoản lặt vặt: 1,5 triệu

- Xăng xe, chi tiêu cá nhân của 2 vợ chồng: 1 triệu

- Tiền cưới hỏi: 1 triệu

- Điện, nước, internet: 1,5 triệu

Tháng nào nhà mình cũng âm tiền, nên lại phải đi vay tiền... Hiện tại vì con hay ốm nên mọi người bảo mình nghỉ ở nhà trông con vài tháng, đợi con lớn hơn chút rồi đi làm. Nhưng chi tiêu như trên mà ở nhà thì không biết bao giờ nợ mới giảm" .

Có thể thấy với ngân sách 15 triệu (số tiền còn lại hàng tháng sau khi trả nợ), tổng chi tiêu trung bình mỗi tháng là 18,6 triệu - nghĩa là "âm" 3,6 triệu.

Với tình hình này, nhiều người đồng tình khuyên vợ chồng cô phải làm đồng thời 2 việc: Cắt giảm tối đa chi tiêu, tăng thu nhập. Ngoài ra nếu trong 600 triệu đang nợ, có khoản nợ nào không lãi, vay của người thân bạn bè, thì cân nhắc xin "giãn" nợ để tập trung ổn định lại tài chính chứ không thì... nợ chồng nợ, rất khó dứt.

"Bé 2 tuổi thì bỉm sữa hàng tháng có thể cân nhắc giảm xuống, dùng sữa tươi được, ăn uống cùng bố mẹ được, không cần thiết tốn 3,6 triệu cho riêng khoản ăn uống với bỉm sữa của con. Tiền điện nước cũng hơi cao, đồ dùng gia đình với mua lặt vặt gì tận 1,5 triệu/tháng? Nói chung 35 triệu mà tốn 20 triệu trả nợ rồi thì chi tiêu cũng phải căn ke, nhưng như nhà bạn giờ vẫn còn nhiều chỗ giảm được. Nên giảm chi tối đa, cố gắng duy trì và tăng thu chứ đừng tính nghỉ việc bây giờ" - Một người khuyên.

"Có khoản nợ nào xin giãn giãn ra được không, thì vừa cố gom tiền trả nợ, vừa cố làm thêm với giảm chi đi là dần dần sẽ ổn" - Một người gợi ý.

"Nợ 600 triệu là nợ ngân hàng hay ở đâu mà phải trả tận 20 triệu/tháng căng vậy mom? Cân nhắc xin giãn nợ ra nếu đang nợ nhiều chỗ, chứ cứ như này thì nợ chồng nợ khó dứt lắm" - Một người đồng tình.

Làm sao để tăng thu nhập, nhanh trả hết nợ nần?

1. Tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo thêm nguồn thu nhập phụ

Khi đang gánh nợ, điều đầu tiên cần làm không phải chỉ là "thắt lưng buộc bụng", mà còn phải chủ động mở rộng dòng tiền. Mỗi người đều có ít nhất một kỹ năng có thể chuyển hóa thành thu nhập: Người giỏi chuyên môn có thể nhận thêm việc đúng chuyên môn ngoài giờ hành chính, người biết nấu ăn có thể bán đồ ăn online,...

Điểm mấu chốt là tận dụng quỹ thời gian ngoài giờ chính để tạo thêm dòng tiền, thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn lương cố định. Lúc đầu có thể chưa nhiều, nhưng khi duy trì đều đặn, thu nhập phụ sẽ giúp giảm bớt áp lực nợ nần và mang lại cảm giác chủ động hơn.

2. Quản lý chi tiêu chặt chẽ, cắt bỏ những khoản "rò rỉ tiền"

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chậm trả nợ là vì tiền kiếm được bị "bốc hơi" qua những khoản chi nhỏ mà không nhận ra. Cà phê sáng, mua sắm theo cảm hứng, hay những dịch vụ đăng ký định kỳ không dùng đến,... tất cả đều là lỗ hổng khiến tiền thất thoát.

Khi muốn trả nợ nhanh, cần lập một bảng chi tiêu rõ ràng: Đâu là khoản thiết yếu, đâu là khoản có thể cân nhắc cắt giảm, đâu là khoản có thể bỏ hoàn toàn,...

3. Tái cấu trúc nợ và đầu tư cho bản thân để tăng giá trị lâu dài

Nếu chỉ tập trung vào việc trả nợ mà không nghĩ đến tương lai, bạn có thể bị mắc kẹt trong vòng lặp: hết nợ rồi lại nợ. Vì vậy, cần biết cách tái cấu trúc nợ thông minh. Ví dụ như gom các khoản nợ nhỏ thành một khoản lớn với lãi suất ưu đãi hơn, để dễ quản lý. Quan trọng hơn, song song với việc trả nợ, bạn cần đầu tư cho chính mình. Học thêm kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực đang làm sẽ giúp bạn có cơ hội tăng thu nhập bền vững.

Người hiểu rõ giá trị của bản thân và không ngừng trau dồi thường là người thoát nợ nhanh nhất, vì họ không chỉ chạy theo việc trả nợ, mà quên mất việc học hỏi, nâng cấp bản thân.