Vợ chồng TP.HCM ở thuê, tiêu hết 51 triệu/ tháng: Ăn sáng 3 triệu, tập pilates 2,5 triệu

Mỗi gia đình một mức thu nhập, một cách sống nên chuyện chi tiêu, mỗi nhà 1 kiểu là lẽ thường tình. Dẫu vậy, nhìn bảng chi tiêu của cặp vợ chồng ở TP.HCM này, nhiều người vẫn không khỏi thảng thốt. Có người lắc đầu góp ý nên "tiết chế" lại, có người tặc lưỡi nếu thu nhập cao thì tiêu thế này là bình thường.

Bảng chi tiêu của 2 vợ chồng đang nuôi 1 con nhỏ tại TP.HCM

Chia sẻ cùng bức ảnh chi tiêu, người chồng viết: "Trung bình chi tiêu 1 tháng tại TP.HCM của gia đình nhỏ. Nhà mọi người thế nào?".

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, vợ chồng này phân bổ chi tiêu đều cho tất cả các hạng mục: Vừa tự nấu vừa ăn ngoài, vừa làm, vừa học, vừa chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ giải trí, làm đẹp lẫn mua sắm. Nhìn chung là không thiếu khoản nào. Dù không tiết lộ mức thu nhập nhưng nhiều người đoán chắc gia đình cũng "kiếm khá".

"Tiêu cỡ 51 triệu/tháng thì thu nhập phải gấp 3 lần mới là ổn, quan điểm của mình là thế còn tùy từng người, từng nhà thôi. Chi tiêu thì có ai giống ai đâu" - Một người bày tỏ.

"Mình nghĩ bỏ khoản dịch vụ đăng ký giải trí đi, ăn sáng giảm còn 70k/ngày, ăn trưa giảm còn 100k/ngày thôi. Đương nhiên nếu vợ chồng thấy muốn tiết kiệm thêm thì giảm còn không thì chắc cũng chẳng có động lực đâu" - Một người góp ý.

"Đây là chưa tính tiền tiêu riêng của 2 vợ chồng, mình nhìn thì thấy hơi hoang, con số thực chi có thể hơn 50,8 triệu. Nói chung còn thuê nhà mà đặt mục tiêu mua nhà thì nên cắt giảm thêm" - Một người đồng tình.

"Nhà mình 2 vợ chồng, 1 con ở TP.HCM cũng chi tiêu cỡ này nên thấy hợp lý mà nhỉ?" - Một người chia sẻ.

Làm sao để biết mình có cần cắt giảm chi tiêu hay không?

Giảm chi để tăng tỷ lệ tiết kiệm là phương án nhiều người nghĩ tới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên áp dụng cách này, bởi đôi khi nếu siết chặt chi tiêu quá mức, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Vậy làm sao để biết mình có nên cắt giảm ngân sách hay không? Câu trả lời nằm ở 3 gợi ý dưới đây.

1. Xem xét tỉ lệ chi tiêu so với thu nhập

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để biết bạn có nên cắt giảm chi tiêu hay không là nhìn vào tỷ lệ chi tiêu hàng tháng so với thu nhập.

Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy phần lớn thu nhập của mình chỉ đủ trang trải chi phí cơ bản, hoặc thậm chí còn vượt quá mức thu nhập, thì đó là cảnh báo cần điều chỉnh. Việc này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính hàng tháng mà còn tạo ra không gian để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai.

Ngược lại, nếu bạn vẫn dư dả sau khi thanh toán tất cả các khoản chi tiêu cần thiết, việc cắt giảm quá mức có thể không cần thiết và chỉ tạo cảm giác hạn chế không cần thiết.

2. Phân tích các khoản chi không thiết yếu

Một cách khác để đánh giá việc cắt giảm chi tiêu là liệt kê và phân tích các khoản chi không thiết yếu. Ví dụ, chi tiêu cho ăn uống ngoài, mua sắm quần áo, giải trí hay các gói dịch vụ không thường xuyên.

Nếu các khoản này chiếm tỷ lệ lớn và không mang lại giá trị tương xứng, đó là dấu hiệu bạn nên cắt giảm hoặc tối ưu hóa. Việc đánh giá này giúp bạn nhận diện những "lỗ hổng tài chính" và dành phần ngân sách đó cho những mục tiêu quan trọng hơn như quỹ dự phòng hay đầu tư dài hạn.

3. Xem xét mục tiêu tài chính dài hạn

Mức độ cần cắt giảm chi tiêu cũng phụ thuộc vào các mục tiêu tài chính của bạn. Nếu bạn đang cố gắng tiết kiệm để mua nhà, chuẩn bị quỹ khẩn cấp, hay đầu tư cho kế hoạch hưu trí, việc giảm bớt các chi tiêu không cần thiết sẽ giúp đạt mục tiêu nhanh hơn và an toàn hơn. Ngược lại, nếu bạn đã có quỹ dự phòng đầy đủ và các mục tiêu tài chính đang đi đúng hướng, việc cắt giảm quá mức sẽ không còn là ưu tiên và có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.