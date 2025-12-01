Vợ chồng trẻ chi 2,3 tỉ mua căn 62m² cũ 20 năm: Lý do họ không chọn chung cư mới khiến nhiều người gật gù

Trong khi nhiều gia đình trẻ ưu tiên mua căn hộ mới bàn giao hoặc thậm chí đặt cọc nhà từ lúc còn là dự án để sở hữu không gian sống hiện đại, thì vợ chồng Hà (sống tại TP.HCM) lại chọn hướng đi ngược lại: Mua một căn hộ thuộc khu chung cư cũ. Lý do đằng sau quyết định này theo chia sẻ của vợ chồng Hà, hóa ra lại vô cùng hợp lý và thực tế.

Căn hộ xinh xắn của vợ chồng Hà trong căn chung cư 20 năm tuổi. (Nguồn: @hamung.3108).

Vợ chồng trẻ mua căn chung cư 20 năm tuổi ở TP.HCM: 2 yếu tố then chốt để đưa ra quyết định

Hà cho biết vợ chồng cô đã xác định rõ khu vực muốn định cư trước khi bước vào hành trình xem nhà. "Vợ chồng mình xác định vị trí muốn mua nhà là ở khu vực nào, rồi bắt đầu xem nhà thì thấy rằng khu vực mình muốn mua, nếu là mua chung cư mới gần đây (5-8 năm đổ lại) thì giá cao và chưa có sổ. Tình cờ là chung cư hiện tại là lúc trước vợ chồng Hà đã thuê và ở 1 năm bên này rồi, chỉ khác lô thôi nên mình biết được chất lượng nhà, tiện ích, an ninh và thân thuộc.

Đặc biệt căn nhà bán rao bán lại là tầng 1, không bất tiện gì hết, lại có sổ rồi, và trong tầm tài chính cho phép nữa nên vợ chồng mình mới quyết định chọn chung cư cũ thay vì mới" - Hà chia sẻ.

Cơ duyên đến bất ngờ khi vợ chồng Hà tình cờ biết một căn hộ tại chính khu chung cư mà vợ chồng cô từng thuê sống trong 1 năm qua. Sự thân thuộc ấy vô tình trở thành lợi thế mà không căn hộ mới nào có thể mang lại.

"Mình một người trẻ thích những điều cũ và khi trùng hợp có duyên với căn nhà ở chung cư cũ hơn 20 năm lại làm cuộc sống thêm màu sắc, thêm mới mẻ. Ngay cả cửa hàng tạp hoá của cô chú dưới nhà cũng làm mình thấy thích" - Hà tâm sự.

Căn hộ nằm ở tầng 1 - vị trí mà nhiều người thường e ngại vì lo ngại ồn ào hay thiếu riêng tư. Nhưng với vợ chồng Hà, đó hoàn toàn không phải vấn đề quá to tát. Ngược lại, tầng 1 còn mang đến sự thuận tiện nhất định cho gia đình, nhất là khi di chuyển hàng ngày hay lúc mang đồ đạc, sửa chữa hay khi gia đình có con nhỏ.

Điều quan trọng nhất: Nhà đã có sổ hồng và nằm trong tầm tài chính cho phép. Đây chính là yếu tố quyết định khiến vợ chồng Hà chọn chung cư cũ thay vì cố để mua căn hộ mới. Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, yếu tố "vừa túi tiền" mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thật sự trở thành điểm mấu chốt cho quyết định cuối cùng.

2,3 tỉ cho tổ ấm đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ

Tháng 12/2024, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng Hà chốt mua căn hộ rộng 62m2 với giá 2,3 tỷ đồng tại Quận 8, gần Parc Mall. Như nhiều gia đình trẻ khác, vợ chồng Hà có vay ngân hàng nhưng ở mức độ mà cả hai vẫn chủ động được tình hình chi trả.

Khi chính thức nhận nhà, hai vợ chồng bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện lại không gian sống theo nhu cầu của mình. Vợ chồng cô dành khoảng 200 triệu đồng để sửa thô toàn bộ căn hộ, từ hệ thống điện nước đến các bề mặt tường sàn. Sau đó, thêm 200 triệu đồng nữa được đầu tư vào nội thất gỗ cho hệ thống giường tủ trong nhà, đó là một khoản chi mà Hà cho rằng là hoàn toàn xứng đáng để tạo ra sự gọn gàng, thoải mái và bền bỉ lâu dài.

Hà chia sẻ: "Lúc mới nhận nhà cũng có người khuyên vợ chồng mình nên dọn vào ở trước để hiểu căn nhà và biết phần nào cần sửa và cũng đỡ tốn tiền thuê nhà trong quá trình sửa. Nhưng với trường hợp của gia đình mình thì không thể như vậy được. Vợ chồng mình sửa gần như toàn bộ căn nhà, bọn mình chấp nhận tiếp tục thuê nhà trong 3 tháng để dành thời gian sửa lại căn hộ vừa mua.

Vậy vợ chồng mình phải cân đối tài chính chi phí mua nhà, sửa nhà và cả chi phí duy trì căn nhà đang thuê nữa. Với việc vừa trải qua hành trình này thì mình thấy chúng ta không nên mua căn nhà vượt quá khả năng tài chính của bản thân, bởi vì giai đoạn mua nhà và sửa nhà rất áp lực".

Căn hộ dù không mới, nhưng mang lại sự an tâm về pháp lý, sự thân thuộc về môi trường sống và sự chủ động về tài chính. Tất cả những điều đó cộng lại giúp gia đình Hà cảm thấy mình thực sự bước vào một nơi để "sống", chứ không chỉ đơn thuần là một chỗ để ở.

Nguồn: NVCC