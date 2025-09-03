Vợ chồng trẻ thuê nhà 12,5 triệu đồng, 1 ngày sau quay lại đòi trả cọc, hủy hợp đồng: Tòa phán "Chủ nhà có dám ở trong căn hộ như vậy không?"

Thuê phải căn hộ mới sửa chữa

Theo Baidu, tối 14/7/2023, anh Vương đã đi xem 1 căn hộ cho thuê tại quận Bảo Sơn. Khi đó, cửa sổ căn hộ mở, không khí lưu thông nên anh không phát hiện vấn đề bất thường. Vì vậy, anh đã ký hợp đồng thuê 1 năm với chủ nhà là bà Quách.

Hai bên thống nhất mức tiền thuê 3.400 NDT/tháng (khoảng 12,5 triệu đồng) cùng số tiền đặt cọc tương đương. Trong hợp đồng, phía cho thuê cam kết đảm bảo căn hộ và các trang thiết bị kèm theo ở trạng thái an toàn, có thể sử dụng bình thường.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, khi vợ chồng anh Vương đến căn hộ trong trạng thái đóng kín cửa sổ, cả 2 lập tức cảm thấy “rất khó chịu”. Nghi ngờ căn hộ có nồng độ formaldehyde cao, anh Vương đã gửi tin nhắn hỏi bà Quách. Bà trả lời rằng “không vấn đề gì”, chỉ cần mở cửa sổ thông gió và đặt thêm vài chậu cây xanh để lọc không khí là được.

Nhưng sau đó, anh Vương lại được hàng xóm tiết lộ: căn hộ này mới được sửa sang chưa đầy nửa tháng.

“Vợ tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, ở nhà vừa sửa xong là không an toàn, chúng tôi không dám ở.” Anh Vương cho biết. Sau đó, anh bày tỏ mong muốn được hủy hợp đồng, nhưng bà Quách kiên quyết từ chối. Bà lý giải rằng khi xem nhà, bà đã thông báo rõ ràng căn hộ vừa sửa chữa và trong hợp đồng cũng có ghi chú. Nếu đơn phương hủy hợp đồng thì sẽ không trả lại tiền thuê và tiền cọc.

Do nhiều lần trao đổi nhưng không đạt kết quả, anh Vương đã đề nghị bà Quách làm kiểm định nồng độ formaldehyde trong căn hộ nhưng bà chỉ im lặng.

Trước tình thế đó, anh Vương đành chủ động liên hệ với một đơn vị kiểm định có chứng nhận đo lường của Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ formaldehyde tại phòng khách và phòng ngủ của căn hộ khoảng 0,20mg/m³, vượt ngưỡng cho phép tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà ( không vượt quá 0,08mg/m³).

Ngày 21/7/2023, anh Vương đã gửi báo cáo kiểm định cho bà Quách, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng thuê nhà, hoàn trả số tiền thuê 3.400 NDT, tiền đặt cọc 3.400 NDT và bồi hoàn chi phí kiểm định 600 NDT (khoảng 2,2 triệu đồng). Tuy nhiên, bà trả lời rằng: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường vi phạm.”

Hai kết quả kiểm định trái ngược

Do 2 bên không đạt được thỏa thuận, anh Vương đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn.

“Thưa tòa, thời điểm đó vợ tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, căn hộ lại có nồng độ formaldehyde cao vậy nên chúng tôi chưa từng dọn vào ở và thật sự cũng không dám ở.” Nguyên đơn Vương trình bày tại phiên xét xử.

Trước lập luận này, bị đơn Quách đưa ra một bản báo cáo khác để phản bác. Theo bà, kết quả xét nghiệm mà bà ủy thác cho một đơn vị kiểm định cho thấy nồng độ formaldehyde trong căn hộ chỉ dưới 0,06mg/m³, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Bà cũng khẳng định, khi ký hợp đồng mình đã nói rõ căn hộ mới được sửa chữa, do đó không hề có hành vi vi phạm.

Hóa ra, vào đầu tháng 12/2023, bà Quách đã chủ động mời đơn vị kiểm định đo chất lượng không khí trong căn hộ. Kết quả kiểm định thể hiện các chỉ số, trong đó có formaldehyde, đều thấp hơn ngưỡng quy định.

Tòa chỉ rõ trách nhiệm pháp lý

Tại phiên xử, thẩm phán kiểm tra kỹ 2 báo cáo kiểm định và xác định cả 2 đều do tổ chức hợp pháp cấp, quy trình lấy mẫu hợp chuẩn. Tuy nhiên, kết quả bà Quách cung cấp được làm sau thời điểm tranh chấp tới 5 tháng nên không còn ý nghĩa tham chiếu.

Qua điều tra, bà Quách đã thuê lại căn hộ thô từ tháng 6/2023. Sau đó mới sửa chữa, mua sắm nội thất và bàn giao cho anh Vương vào tháng 7 khi vừa hoàn tất. Trong suốt quá trình, bà không phản hồi yêu cầu kiểm định của người thuê, cho rằng đã thông báo trước việc căn hộ mới sửa.

Tòa khẳng định, theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, bên cho thuê có nghĩa vụ bảo đảm tài sản phù hợp mục đích sử dụng. Ngay cả khi người thuê biết rõ rủi ro ảnh hưởng sức khỏe hay an toàn, họ vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đến tháng 2/2024, Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn ra phán quyết: trong vòng 10 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực, bà Quách phải hoàn trả tiền thuê và tiền đặt cọc cho anh Vương. Sau khi tuyên án, cả hai bên đều không kháng cáo.

Sau bản án, bà Quách bày tỏ băn khoăn với thẩm phán: “Nếu các vụ án đều xử như vậy thì chúng tôi – những người cho thuê lại, phải kiếm tiền thế nào?”

Thẩm phán trả lời rằng: “Chị nên mừng vì nguyên đơn chưa thực sự dọn vào ở, chưa gây tổn hại sức khỏe thực tế cho họ. Hãy đặt mình vào vị trí người khác: nếu con chị phải sống trong môi trường nhiễm độc, chị có chấp nhận không?”

Khi ấy, bị đơn lặng lẽ rơi vào trầm tư.

