Vỡ hụi hơn 8 tỷ đồng, nữ chủ bị khởi tố

10-08-2025 - 16:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Khi mất cân đối tài chính, Trần Mỹ Tiên lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi, Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên và chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng.

Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mỹ Tiên (SN 1984, ngụ xã Trí Phải, Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vỡ hụi hơn 8 tỷ đồng, nữ chủ bị khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên. Ảnh: Hữu Đệ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ những người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải tham gia để hưởng hoa hồng.

Đến tháng 2/2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi. Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi , Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt 9 dây hụi với 103 chân hụi, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng tiến hành khám xét nơi ở của Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

