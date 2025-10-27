Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vỡ nợ 5,4 triệu USD tại Mỹ, Công ty thời trang Hoa Kỳ 'đặt cược tất cả' vào Việt Nam để 'hồi sinh'

27-10-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Theo trang tin DenverPost (Hoa Kỳ), sau khi tuyên bố phá sản vào tháng 6/2024 với khoản nợ 5,4 triệu USD, nhà sáng lập Western Rise (Mỹ) đã quyết định đưa cả gia đình đến Việt Nam để vực dậy công ty từ đống tro tàn, bắt đầu từ các nhà máy và xưởng sản xuất.

Vỡ nợ 5,4 triệu USD tại Mỹ, Công ty thời trang Hoa Kỳ 'đặt cược tất cả' vào Việt Nam để 'hồi sinh'- Ảnh 1.

Will Watters, đồng sáng lập hãng thời trang Western Rise, đị lựa vải tại Việt Nam. (Ảnh: Western Rise)

"Chúng tôi đã thất bại", đó là lời mở đầu trong lá thư của Will Watters, đồng sáng lập hãng may mặc Western Rise.

"Sau 8 năm xây dựng Western Rise, chúng tôi có sản phẩm tuyệt vời, khách hàng tâm huyết và những đánh giá tích cực," Watters viết trong bức thư gửi khách hàng ngày 16/10. "Nhưng sự thật là, điều đó không đủ. Chúng tôi đã gánh vác quá nhiều, đi quá nhanh và mất đi nền tảng."

Western Rise bán quần áo nam giới, chủ yếu dành cho du lịch và thuộc phân khúc hơi cao cấp. Một chiếc quần dài trung bình có giá 130 USD. Cặp vợ chồng Kelly và Will Watters, người gặp nhau khi còn là hướng dẫn viên trượt tuyết ở Vail và sau đó chuyển đến Telluride (Colorado, Hòa Kỳ), đã thành lập công ty vào năm 2015.

Doanh nghiệp này đã phá sản vào tháng 6 năm 2024. Như cặp đôi giải thích vào thời điểm đó, họ đã vay mượn vượt quá khả năng của mình, tích lũy khoản nợ 5,4 triệu USD. Hiện tại, họ đang nỗ lực quay trở lại.

Vỡ nợ 5,4 triệu USD tại Mỹ, Công ty thời trang Hoa Kỳ 'đặt cược tất cả' vào Việt Nam để 'hồi sinh'- Ảnh 2.

Gia đình Watters ở Việt Nam - Ảnh linkedin.com

"Kelly và tôi đã thu dọn cuộc sống ở Colorado, mang theo hai đứa con hai tuổi và năm tuổi, và chuyển đến Việt Nam," Will Watters viết. "Không phải để phiêu lưu. Không phải để thoải mái. Mà là để xây dựng lại Western Rise từ đầu. Chúng tôi bước vào sự hỗn loạn. Các nhà máy. Các xưởng sản xuất."

"Đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi. Và chúng tôi đang đặt cược mọi thứ vào nó," nhà sáng lập cho biết.

Việc tái định vị thương hiệu bất thường của Western Rise bao gồm một loạt video 7 tập trên YouTube có tên "The Journey" (Hành trình). Công ty, hiện có trụ sở tại Sài Gòn (TP.HCM), quảng cáo đây là "một bộ phim tài liệu thô, không qua chỉnh sửa" được quay "xuyên qua cuộc chiến thuế quan toàn cầu, sự hỗn loạn của nhà máy và cuộc sống gia đình ở một đất nước xa lạ."

Việc tái khởi động cũng bao gồm các dòng sản phẩm cập nhật với một vài mẫu vải lanh mới, đồng thời duy trì sự tập trung của công ty vào quần áo du lịch mỏng nhẹ, thoáng mát, như cửa hàng trực tuyến của họ cho thấy.

Vỡ nợ 5,4 triệu USD tại Mỹ, Công ty thời trang Hoa Kỳ 'đặt cược tất cả' vào Việt Nam để 'hồi sinh'- Ảnh 3.

Kelly Watters. Đồng sáng lập Western Rise (Ảnh Western Rise)

Mối liên hệ của công ty với Telluride (Colorado, Hòa Kỳ) đã mỏng đi. Theo một phát ngôn viên, phòng trưng bày (showroom) của Western Rise tại thị trấn miền núi này đang tạm thời đóng cửa, khi các nhà sáng lập và giám đốc điều hành ở nước ngoài. Hiện tại, các đơn hàng tại Mỹ được xử lý qua kho hàng ở Salt Lake City.

"Chúng tôi cũng đang trong quá trình chuyển toàn bộ kho hàng của mình sang Việt Nam," Will Watters nói trong tập đầu tiên của "The Journey", lưu ý rằng việc vận chuyển từ Việt Nam sẽ dễ dàng hơn.

"Thành thật mà nói, tôi biết rất nhiều khách hàng của chúng tôi ở Mỹ lo lắng về điều đó," Kelly Watters nói trong video,Nhưng khi chúng tôi bắt đầu chuyển hàng bằng FedEx và UPS từ Việt Nam đến khách hàng ở Mỹ, thực tế cũng thời gian vận chuyển tương đương, thậm chí còn nhanh hơn trong một số trường hợp".

Câu chuyện của Western Rise không chỉ là về một công ty đơn lẻ. Nó cho thấy xu hướng các doanh nghiệp phương Tây sẵn sàng tái cấu trúc sâu rộng, chấp nhận di dời đến các "cứ điểm" sản xuất như Việt Nam. Bất chấp những biến động về thuế quan toàn cầu, việc tối ưu hóa vận hành và chuỗi cung ứng trực tiếp từ  nhà máy ở Việt Nam dường như là một chiến lược đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tồn tại và cạnh tranh.

Anh Khôi

