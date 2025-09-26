Võ sĩ điển trai như Hứa Quang Hán gây sốc khi hẹn hò mẹ đơn thân lớn hơn mình 14 tuổi, là ai?

Võ sĩ Kota Miura - con trai của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura, vốn được mệnh danh là "nam thần MMA" nhờ gương mặt thư sinh, điển trai không kém gì diễn viên Hứa Quang Hán. Anh là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi vừa có sức hút trên sàn đấu võ, vừa khiến mạng xã hội bùng nổ mỗi lần xuất hiện.

Gần đây, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin nam võ sĩ sinh năm 2002 đang hẹn hò với nữ diễn viên Meisa Kuroki, người từng được coi là "biểu tượng nhan sắc" của xứ hoa anh đào. Đáng chú ý, Meisa Kuroki (37 tuổi) hơn Kota Miura 14 tuổi. Shukan Bunshun đã chụp được khoảnh khắc cả hai cùng đi mua sắm tại Harajuku hôm 11/8, sau đó tiếp tục xuất hiện thân mật ở lễ hội mùa hè Azabu Juban (Tokyo) cuối tháng 8.

Khi được phóng viên hỏi, phía hai nghệ sĩ không phủ nhận mà chỉ khẳng định họ "rất hợp nhau". Động thái này gần như sự xác nhận mối quan hệ đặc biệt giữa võ sĩ trẻ và nữ diễn viên hơn tuổi.

Điều khiến công chúng bàn tán nhiều hơn cả chính là khoảng cách 14 năm tuổi tác. Kota Miura mới ngoài 20, trong khi Meisa Kuroki đã là mẹ đơn thân của hai con sau cuộc hôn nhân cũ. Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ, thậm chí sốc vì cặp đôi này, nhưng cũng có người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng tình yêu không có giới hạn về tuổi tác.

Trên mạng xã hội, chủ đề này nhanh chóng leo top bàn luận. Fan của Kota Miura tỏ ra lo lắng sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng, trong khi một bộ phận netizen lại khen ngợi võ sĩ trẻ bản lĩnh, dám công khai mối tình "không theo khuôn mẫu".

Dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng không thể phủ nhận chuyện tình "chị - em" giữa Kota Miura và Meisa Kuroki đã trở thành một trong những đề tài nóng nhất làng giải trí Nhật những ngày qua.

Thông tin võ sĩ trẻ Kota Miura hẹn hò đàn chị hơn 14 tuổi khiến mạng xã hội bùng nổ, khán giả bàn tán rôm rả trên nhiều diễn đàn từ Time of India, Koreaboo, DramaHush cho đến Facebook. Netizen chia phe tranh cãi dữ dội: một bên cho rằng chuyện tình này quá bất ngờ, "14 tuổi là khoảng cách không nhỏ, nghe vẫn hơi sốc", "tưởng tin đồn hướng tới một ngôi sao đình đám nào đó, ai ngờ lại là Kota Miura". Trong khi phe còn lại lại ủng hộ hết mình. Không ít fan bình luận: "Nếu thật sự yêu nhau thì khoảng cách tuổi tác chẳng là vấn đề", "Kota Miura làm nhiều hơn nói, luôn kín tiếng và nỗ lực - có thể chị ấy nhìn thấy điều này nên mới chọn yêu". "Thấy cô Meisa vẫn xinh đẹp và cuốn hút, bên Kota cũng trẻ trung - nếu họ thực sự hạnh phúc thì chúc mừng"...