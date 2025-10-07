'Vợ thúc mua vàng lúc 70 triệu, tôi chê giá cao nên chọn gửi tiết kiệm, giờ vàng 140 triệu, tôi tiếc nuối vì không nghe lời vợ'
Vợ từng thúc tôi mua vàng khi giá còn khoảng 70 triệu/lượng, nhưng tôi nghĩ giá quá cao và sẽ giảm trở lại nên gửi tiết kiệm ngân hàng. Nay vàng chạm 140 triệu đồng/lượng, nhìn lãi suất tiết kiệm thấp và bị hao hụt vì lạm phát, tôi day dứt vì quyết định sai lầm.
Dưới đây là chia sẻ của anh Quang Tùng (45 tuổi, Hà Nội):
Cách đây gần 2 năm, chúng tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ, không nhiều, nhưng đủ để cảm thấy an tâm. Hai vợ chồng thường ngồi lại với nhau, bàn về chuyện dành dụm cho tương lai con cái. Tôi nhớ rõ những lần vợ bảo: "Mua vàng đi anh, vàng lúc nào cũng giữ giá, sau này con học đại học còn có cái mà dùng." Lúc ấy, giá vàng dao động khoảng 70 triệu đồng/lượng, tôi nghĩ giá cao, chắc sẽ giảm thêm, nên chần chừ. Thay vì mua vàng, tôi quyết định gửi hết tiền vào ngân hàng, nghĩ rằng an toàn hơn.
Nhưng cuộc sống không như tôi tính toán. Những năm gần đây, lãi suất ngân hàng giảm mạnh, tiền gửi gần như không sinh lời đáng kể. Trong khi đó, giá vàng tăng vùn vụt, giờ đây đã vượt mốc 140 triệu đồng/lượng. Mỗi lần nghe tin tức về giá vàng xác lập kỷ lục mới, tôi lại thấy tiếc nuối. Khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi giờ chỉ đủ mua chưa tới 3 lượng vàng. Tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời vợ, không hành động khi cơ hội còn trong tầm tay.
Giờ đây, nhìn con cái lớn lên, chuẩn bị bước vào những giai đoạn cần nhiều chi phí, tôi lo lắng không biết làm sao để đảm bảo tương lai cho chúng. Vợ tôi không trách móc, nhưng tôi biết cô ấy cũng tiếc. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để có một khoản đầu tư sinh lời cao. Giờ vàng quá đắt, tôi không dám mua, mà tiền tiết kiệm thì cứ hao hụt dần vì lạm phát.
Tôi đứng trước một ngã rẽ khó khăn. Tiếp tục gửi tiết kiệm, an toàn nhưng lãi suất thấp. Mua vàng nhưng đối mặt với rủi ro cao. Mặt khác, tôi nghĩ đến việc tìm các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản, nhưng lại lo rủi ro cao, nhất là khi tôi không có nhiều kinh nghiệm.
