Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 4 người giàu nhất TTCK Việt Nam, chỉ kém người thứ 3 khoảng 1.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 28/11/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 981.700 tỷ đồng, tăng 171.800 tỷ đồng so với đầu tháng, tương ứng mức tăng khoảng 21,2%. So với đầu năm 2025, tổng tài sản Top 20 đã tăng tới 641.500 tỷ đồng, tương đương gần 188,6%.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khối tài sản tăng lên 584.700 tỷ đồng, từ mức 428.900 tỷ trước đó, tương ứng tăng 36% chỉ trong 1 tháng. Đây là mức tăng mạnh nhất trong danh sách trên. Số tài sản của ông Vượng chiếm khoảng 60% tổng tài sản của Top20.

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) đứng thứ 4 với 44.300 tỷ đồng và chỉ kém người xếp thứ 4 khoảng 1.000 tỷ đồng. Bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) đứng thứ 6 với 29.600 tỷ đồng.﻿

Vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này.﻿

Số liệu thời gian thực từ Forbes cho thấy tài sản của ông Vượng đã vọt lên 23,3 tỷ USD, riêng trong một ngày tăng thêm gần 1 tỷ USD. Thành tích này đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 98 người giàu nhất thế giới và thiết lập mức kỷ lục mới tại Việt Nam.

Chủ tịch Hoà Phát ông Trần Đình Long tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 với 52.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối tháng 10. ﻿

Chủ tịch Vietjet Air bà Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận khối tài sản đạt 45.300 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi cuối tháng 10 và xếp ở vị trí thứ 3.

Ở chiều ngược lại, tài sản Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Sunshine Group có mức giảm mạnh nhất trong Top 20, giảm khoảng 9% từ 45.900 tỷ xuống còn 41.900 tỷ đồng. Hiện ông Đỗ Anh Tuấn xếp thứ 5.﻿

Trong Top 20 người trên bảng xếp hạng trên, có 11 người ghi nhận tài sản giảm là ông Trần Đình Long và vợ, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và vợ cùng 2 con, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Lê Quân, lần lượt là Chủ tịch và Founder Thế giới Di động.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - CEO Gelex hiện xếp vị trí thứ 15 với khối tài sản 10.100 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu tháng. Cuối năm 2024, ông xếp thứ 39 trên bảng xếp hạng. ﻿

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank và vợ cùng mẹ với mức tăng tài sản 2% từ đầu tháng lần lượt xếp ở vị trí thứ 16, 17, 18.﻿

Chủ tịch Novaland ông Bùi Thành Nhơn hiện xếp thứ 20 với khối tài sản ﻿8.800 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu tháng.