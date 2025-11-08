Volvo ES90 lộ diện gần Việt Nam: Sedan điện mạnh 680 mã lực, chạy 700km/sạc, ra mắt đầu năm sau

Volvo ES90, mẫu sedan điện hoàn toàn mới của thương hiệu Thụy Điển, vừa xuất hiện tại Malaysia. Đây là dấu hiệu cho thấy xe đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi chính thức ra mắt vào đầu năm 2026. Mẫu xe này là sedan thuần điện đầu tiên của Volvo, được phát triển dựa trên nền tảng SPA2 tương tự với SUV điện EX90.

Volvo ES90 xuất hiện tại Malaysia dưới lớp nguỵ trang. Ảnh: Paultan

Về thiết kế, Volvo ES90 mang kiểu dáng kết hợp giữa sedan, fastback và SUV. Xe có thân hình bốn cửa truyền thống nhưng phần đuôi được tạo hình theo phong cách fastback, kết hợp khoảng sáng gầm 178 mm cao hơn nhiều so với sedan thông thường. Kích thước tổng thể dài khoảng 5 m, trục cơ sở đạt 3.102 mm giúp khoang nội thất rộng rãi hơn. Ngoại thất giữ phong cách tối giản quen thuộc của Volvo với mặt ca-lăng kín, cụm đèn pha tạo hình “Búa Thor” đặc trưng và đèn hậu hai tầng tạo điểm nhấn ở phía sau.

ES90 là mẫu sedan điện mới hiếm hoi khi SUV, crossover đang lên ngôi. Ảnh: Paultan

Bên trong khoang lái, ES90 thể hiện rõ hướng đi hiện đại và tinh gọn. Xe được trang bị màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 14,5 inch sử dụng hệ điều hành Android Automotive có tích hợp sẵn các dịch vụ của Google. Màn hình kỹ thuật số phía sau vô-lăng có kích thước 9 inch hiển thị sắc nét và dễ quan sát. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins với 25 loa, công suất 1.610 watt mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp. Volvo tiếp tục cắt giảm số lượng nút bấm vật lý, ví dụ cụm điều khiển cửa chỉ còn hai nút chỉnh kính thay vì bốn, qua đó nhấn mạnh triết lý thiết kế tối giản và hướng tới trải nghiệm kỹ thuật số.

Nội thất xe tối giản và hiện đại. Ảnh: Paultan

Về vận hành, ES90 có ba cấu hình khác nhau. Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một động cơ điện cho công suất khoảng 328 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,6 giây, dùng pin 92 kWh cho phạm vi hoạt động 650 km theo chuẩn WLTP. Phiên bản hai động cơ toàn thời gian cho công suất 442 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm, sử dụng pin 106 kWh và có thể di chuyển khoảng 700 km sau mỗi lần sạc. Cao cấp nhất là bản Twin Motor Performance với công suất lên tới 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 870 Nm, khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 4 giây.

Công nghệ sạc là một trong những điểm đáng chú ý của Volvo ES90. Xe sử dụng hệ thống điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất từ 300 đến 350 kW, giúp sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút. Khi sạc AC 11 kW, thời gian sạc đầy pin dao động từ 8 đến 10 giờ tùy dung lượng pin.

Ảnh: Paultan

Trước khi xuất hiện tại Malaysia, ES90 từng được ghi nhận tại Thái Lan. Theo thông tin từ nhà máy Shah Alam của Volvo Car Malaysia, mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại địa phương và dự kiến bán ra vào đầu năm 2026. Tại Thái Lan, bản dẫn động cầu sau có giá khởi điểm khoảng 2,99 triệu baht, tương đương 2,4 tỷ đồng. Việc được sản xuất trong khu vực Đông Nam Á mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm tiếp cận thị trường Việt Nam với mức giá cạnh tranh hơn so với những sedan điện nhập khẩu từ châu Âu.