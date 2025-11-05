Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vốn bồi thường tại TP HCM: 3 đơn vị giải ngân dưới 1%

05-11-2025 - 11:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Giải ngân vốn bồi thường năm 2025, TP HCM có 3 đơn vị đạt kết quả rất thấp - dưới 1%, trong đó có đơn vị chưa giải ngân được đồng nào.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, năm 2025 (tính đến ngày 28-10).

Khu vực TP HCM (cũ), năm 2025, theo số liệu của 17 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện, TP Thủ Đức (Ban bồi thường) thì có 121 dự án với tổng số vốn bồi thường là 25.150 tỉ đồng.

Vốn bồi thường tại TP HCM: 3 đơn vị giải ngân dưới 1%- Ảnh 1.

Năm 2025, vốn bồi thường khu vực TP HCM (cũ) đã giải ngân 20.662/25.150 tỉ đồng, tỉ lệ 82%.

Tổng số vốn giải ngân đạt 20.662 tỉ đồng (tỉ lệ 82%). Trong đó, 2 đơn vị giải ngân tỉ lệ 100% là Ban bồi thường quận 11 và quận Tân Bình.

Đáng chú ý, trong số 15 đơn vị chưa đạt thì có 3 đơn vị tỉ lệ giải ngân dưới 1%, cụ thể: Ban bồi thường quận Bình Thạnh 0,54%, Ban bồi thường huyện Nhà Bè 0,12%, còn Ban bồi thường quận Tân Phú thì chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Ngoài ra, Ban Bồi thường quận 3 giải ngân 1,2%, Ban Bồi thường quận 10 đạt 9,89%, Ban Bồi thường Gò Vấp dạt 11,7%.

Trong khi đó, tổng vốn bồi thường năm 2024 cho 157 dự án là 29.342 tỉ đồng. Đến nay, tổng số tiền đã chi trả là 20.762 tỉ đồng (đạt 70,7%). Tỉ lệ bàn giao mặt bằng (tính trung bình của 17 Ban bồi thường) là 81,7%.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chỉ có 1 dự án bố trí 100% vốn bồi thường là dự án đường Nguyễn Phong Sắc với 94,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, UBND xã Long Sơn đang tiến hành kiểm kên, đang xét tính pháp lý của dự an.

Ngoài ra, còn có 75 dự án tổng số vốn bồi thường năm 2025 là 10.615 tỉ đồng, tổng số đã giải ngân 3.327 tỉ đồng (đạt hơn 31%).

Khu vực Bình Dương (cũ), tổng số vốn bồi thường năm 2025 cho 90 dự án là 25.285 tỉ đồng, tổng số tiền đã giải ngân là 9.959 tỉ đồng (đạt 39%).

Để bảo đảm công tác giải ngân vốn bồi thường năm 2024 và 2025 cho khu vực TP HCM cũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị một số chủ đầu tư khẩn trương phân loại hồ sơ vướng mắc theo từng lĩnh vực chuyên ngành báo cáo, trình hướng giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Tại khu vực Bình Dương cũ, đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương và các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND 36 xã, phường và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đến 31-12 đạt iải ngân 100%.

Đồng Nai phải giải ngân gần 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2025

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử

Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử Nổi bật

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh"

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh" Nổi bật

Một sân bay của Việt Nam vừa tạm đóng cửa trong 1 năm, sẽ nâng công suất gấp 5 lần

Một sân bay của Việt Nam vừa tạm đóng cửa trong 1 năm, sẽ nâng công suất gấp 5 lần

11:32 , 05/11/2025
Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

10:57 , 05/11/2025
Từ 18/11 khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng vé 'một chạm'

Từ 18/11 khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng vé 'một chạm'

10:38 , 05/11/2025
Hoàn thành 18 km đường song hành Vành đai 4 vào cuối năm nay

Hoàn thành 18 km đường song hành Vành đai 4 vào cuối năm nay

10:19 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên