Vốn FDI vào TP Hồ Chí Minh tăng mạnh sau sáp nhập

25-08-2025 - 14:26 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào TP Hồ Chí Minh mới có bước nhảy vọt so với cùng kỳ năm trước.

Sau sáp nhập ba địa phương TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào TP Hồ Chí Minh mới có bước nhảy vọt so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, FDI trong 7 tháng của năm nay tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7, Thành phố thu hút được gần 6,2 tỷ USD vốn FDI. Điểm đáng chú ý là có hơn 1.000 dự án FDI được cấp mới, còn lại là các dự án tăng vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước. Kết quả trên có sự đóng góp đáng kể của nhiều dự án đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, lĩnh vực công nghệ cao. 

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, tổng vốn FDI đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 2,43 tỷ USD, trong đó có 133 dự án cấp mới, với tổng vốn đăng ký gần 1,1 tỷ USD và 106 dự án điều chỉnh, với tổng vốn tăng thêm 1,33 tỷ USD.

Đặc biệt hơn là, trong tổng số gần 6,2 tỷ USD thu hút được qua 7 tháng của năm 2025, có hơn 1 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, phải kể đến một số dự án tiêu biểu như: Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch của Công ty BE Semiconductor Industries N.V (vốn đầu tư đăng ký 42 triệu USD); Dự án Amazon Data Services Việt Nam (đầu tư tăng vốn thêm 48 triệu USD); Dự án Dược phẩm GSK Việt Nam (đầu tư tăng vốn thêm 133 triệu USD)…

Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đánh giá, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn FDI ngày càng gay gắt, mức tăng lên đến hơn 45% so với cùng kỳ đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngoại vào môi trường đầu tư của TP Hồ Chí Minh.

