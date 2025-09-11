Vòng đời ngắn lịch sử của loạt "siêu phẩm" Apple, iPhone 17 Pro Max cũng không tránh được số phận

Apple khai tử iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Trong sự kiện toàn cầu mới đây, Apple đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 series . Cùng với đó, hãng quyết định khai tử bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max .

Việc Apple quyết định khai tử các dòng máy này, bao gồm cả iPhone 15, iPhone 15 Plus, cùng với một số sản phẩm khác như Apple Watch và AirPods, là một động thái chiến lược quen thuộc mỗi khi hãng này ra mắt sản phẩm mới, tuy nhiên, tốc độ diễn ra nhanh chóng của nó đã khiến nhiều người bất ngờ. Điều này không chỉ thể hiện sự tự tin của Apple vào những nâng cấp vượt trội của iPhone 17 series mà còn cho thấy một thông điệp rõ ràng: sân khấu giờ đây hoàn toàn thuộc về các siêu phẩm mới nhất. Chính iPhone 17 series cũng sẽ phải nhường sân khấu cho các dòng sản phẩm tiếp theo, như cách mà iPhone 16 Pro và Pro Max "đang làm".

Apple đã khép lại vòng đời chỉ vỏn vẹn một năm của bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max từng được kỳ vọng tạo dấu ấn nhờ loạt nâng cấp mạnh mẽ.

Trước khi bị khai tử, iPhone 16 Pro là mẫu máy gây ấn tượng bời nhiều nâng cấp đáng tiền. Kích thước màn hình được mở rộng lên 6.3 inch (thay vì 6.1 inch của iPhone 15 Pro), kết hợp với viền mỏng hơn đáng kể, mang lại không gian hiển thị rộng lớn hơn. Công nghệ Super Retina XDR OLED cùng tần số quét ProMotion 120Hz đảm bảo mọi chuyển động mượt mà, trong khi độ sáng tối đa 2000 nits giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Về hiệu năng, thiết bị được trang bị chip Apple A18 Pro mạnh mẽ, với hiệu suất CPU, GPU và Neural Engine vượt trội so với thế hệ trước, đi kèm 8GB RAM cùng các tùy chọn bộ nhớ từ 128GB đến 1TB. Hệ thống camera cũng được cải tiến đáng kể, bao gồm camera chính 48MP với cảm biến mới, camera siêu rộng 48MP được nâng cấp và đặc biệt là camera tele 12MP có khả năng zoom quang học 5x lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản Pro tiêu chuẩn. Thiết bị còn hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision 120fps và video không gian, cùng với sự xuất hiện của nút Camera Control chuyên dụng, nâng cao trải nghiệm quay chụp cho người dùng.

Giá bán của iPhone 16 Pro tại Việt Nam có sự chênh lệch tùy theo nhà bán lẻ và dung lượng lưu trữ, dao động từ 24,8 – 43,2 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max mang đến hàng loạt nâng cấp ấn tượng, phản ánh rõ rệt mức giá của nó. Tại Việt Nam, giá khởi điểm của phiên bản 256GB dao động từ 29,6 triệu đồng đến 35 triệu đồng , và có thể lên tới gần 47 triệu đồng cho bản 1TB, tùy vào nhà bán lẻ.

Máy được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6.9 inch , kích thước lớn nhất trong lịch sử iPhone. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz ProMotion , đảm bảo trải nghiệm hiển thị cực kỳ mượt mà, cùng độ sáng tối đa 2000 nits giúp dễ dàng sử dụng dưới ánh nắng. Về hiệu năng, iPhone 16 Pro Max sử dụng chip Apple A18 Pro mạnh mẽ, được sản xuất trên tiến trình 3nm, tối ưu hóa cho các tác vụ AI, đi kèm 8GB RAM và nhiều tùy chọn bộ nhớ.

Hệ thống camera cũng được cải tiến mạnh mẽ. Ngoài camera chính 48MP , máy còn có camera siêu rộng 48MP và camera tele 12MP với khả năng zoom quang học 5x , một tính năng cao cấp. Thiết kế vẫn giữ khung viền Titan sang trọng và bền bỉ, cùng với nút Camera Control chuyên dụng. Pin dung lượng 4685 mAh cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 29 giờ xem video, hỗ trợ sạc nhanh 40W, và tích hợp các chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 7 và USB-C 3 .

Điều cần lưu ý là "ngừng sản xuất" không có nghĩa là sản phẩm hoàn toàn biến mất khỏi thị trường. Các mẫu máy này vẫn có thể được bán tại các đại lý ủy quyền hoặc các nhà bán lẻ khác cho đến khi hết hàng. Bên cạnh đó, Apple vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ phần mềm (cập nhật iOS) và các dịch vụ bảo hành/sửa chữa cho các thiết bị này trong nhiều năm tới.

iPhone 17 Pro Max gây chú ý

Việc "khai tử" dòng máy tiền nhiệm cho thấy Apple đang tập trung lớn cho iPhone 17 series, trong đó, iPhone 17 Pro Max đang gây được ấn tượng tốt.

Lần đầu tiên, một mẫu iPhone tiêu chuẩn được trang bị màn hình ProMotion 120Hz , mang lại trải nghiệm mượt mà vượt trội. Màn hình của máy cũng đạt độ sáng kỷ lục 3000 nits , giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

iPhone 17 series ra mắt.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max được trang bị màn hình lớn nhất trong lịch sử iPhone, với kích thước 6.9 inch . Nổi bật hơn cả, cụm camera sau được nâng cấp mạnh mẽ với camera tele có khả năng zoom quang học lên tới 8x , một bước tiến đột phá về nhiếp ảnh di động.

Dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất cho thấy thị trường quan tâm dòng Pro và Pro Max chiếm phần lớn tổng lượng quan tâm. Với iPhone năm nay, phiên bản iPhone 17 Pro Max dự kiến tiếp tục dẫn đầu nhờ nâng cấp camera và chip, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13.