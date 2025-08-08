VPBank CommCredit khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh tư nhân Việt Nam

Năm 2015, VPBank tiên phong thành lập mô hình tài chính chuyên biệt VPBank CommCredit, với sứ mệnh phục vụ nhóm khách hàng tiểu thương - những người kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động chủ yếu tại chợ truyền thống và các dịch vụ quy mô hộ gia đình.

Trải qua 10 năm không ngừng lớn mạnh, tháng 8/2025 đánh dấu một bước tiến mới khi VPBank CommCredit chuyển mình mạnh mẽ để chính thức trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cả cộng đồng kinh doanh tư nhân, bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ. Một hệ sinh thái tài chính toàn diện đã được xây dựng, nhằm đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu vận hành, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của nhóm khách hàng này trong bối cảnh mới của nền kinh tế, sau khi Nghị định 70/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.Việc tăng tốc trong thời điểm này là bước đi chủ động của VPBank CommCredit nhằm đón đầu xu thế, giúp cộng đồng kinh doanh tư nhân thích ứng nhanh hơn với tình hình mới.

Hệ sinh thái tài chính khép kín từ đầu tư, kiến tạo nền tảng

Định hướng chiến lược ấy được cụ thể hóa bằng việc xây dựng VPBank CommCredit như một chuỗi giá trị khép kín từ giải pháp vốn, bộ công cụ tài chính, hỗ trợ đồng hành quản lý kinh doanh bằng các sản phẩm số hóa… phục vụ trọn vẹn hành trình kinh doanh của khách hàng từ giai đoạn khởi đầu.

Nổi bật trong giai đoạn này là gói vay V20000 với hai hình thức linh hoạt: vay thế chấp và vay tín chấp. Đối với khách hàng có tài sản đảm bảo, gói vay cung cấp hạn mức lên tới 20 tỷ đồng cùng lãi suất cạnh tranh chỉ từ 3,99%, thủ tục tối giản và phê duyệt chỉ trong vòng 3 phút. Với khách hàng không có tài sản thế chấp, VPBank CommCredit hỗ trợ khoản vay lên tới 1 tỷ đồng, kèm ưu đãi giảm lãi suất 2% xuyên suốt thời gian vay, phương thức thanh toán linh hoạt. Một sản phẩm khác đóng vai trò đắc lực trong giai đoạn nền tảng là giải pháp vay thấu chi linh hoạt, cho phép cấp hạn mức tín chấp lên tới 400 triệu đồng kèm khoản vay có tài sản bảo đảm. Khách hàng có thể vay từng lần tối đa 300 triệu, mở hạn mức thấu chi tối đa 100 triệu và sử dụng thẻ với hạn mức tương đương mà không cần chứng minh tài chính.

Song hành với các giải pháp vốn là bộ công cụ tài chính hỗ trợ toàn diện cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, thẻ tín dụng VPBank CommCredit giúp tối ưu chi phí với hoàn tiền tới 1,5 triệu đồng mỗi kỳ sao kê, miễn phí thường niên, phí rút tiền mặt và giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, quà tặng 500.000 đồng khi mở thẻ mới. Ngoài ra là loạt ưu đãi như tặng phần mềm bán hàng và hóa đơn điện tử trị giá 1,2 triệu đồng, hoàn tiền khi mua loa Soundbox, eVoucher đến 1 triệu đồng cho khách hàng có giao dịch qua mã QR và tài khoản Casa.

Tất cả được tích hợp tại Shop Thịnh Vượng - giải pháp trọn gói dành cho khách hàng kinh doanh, nơi mọi sản phẩm và tiện ích ngân hàng được cá nhân hóa theo quy mô và mục tiêu tăng trưởng. Hoàn thiện hệ sinh thái là tài khoản thanh toán tinh gọn (iNICK, eSodep), mở nhanh trong 5 phút, cùng thiết bị loa báo biến động số dư, giúp khách hàng theo dõi và kiểm soát hiệu quả dòng tiền.

Bộ giải pháp toàn diện này được các khách hàng kinh doanh đánh giá cao vì tính thiết thực "đúng nhu cầu, đúng đối tượng, đúng thời điểm".

Đến tối ưu vận hành, tăng trưởng bền vững và mở rộng kinh doanh

Khi hoạt động kinh doanh dần ổn định, nhu cầu nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí vận hành trở nên cấp thiết. Shop Thịnh Vượng lúc này phát huy vai trò như một cố vấn tài chính linh hoạt theo mô hình hoạt động thực tế, tích hợp các tính năng quản lý dòng tiền, báo cáo thu chi, phân tách nguồn thu theo điểm bán, thông báo biến động số dư bằng âm thanh ngay trên ứng dụng ngân hàng và phân tích hiệu quả kinh doanh qua biểu đồ... mang đến lợi thế cạnh tranh, tạo đà tăng trưởng vượt bậc.

Ở giai đoạn phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường, VPBank CommCredit giúp khách hàng tăng tốc bằng giải pháp marketing thiết thực bên cạnh những sản phẩm hỗ trợ về kinh doanh. Thẻ tín dụng VPBank CommCredit tiếp tục hỗ trợ quản lý dòng tiền, gia tăng hiệu quả quảng bá với hoàn tiền lên tới 1,2 triệu đồng cho các chi tiêu quảng cáo. Fanpage VPBank CommCredit là kênh kết nối cộng đồng kinh doanh sẽ liên tục cập nhật kiến thức, xu hướng marketing, cùng các đặc quyền độc quyền như khóa học, quà tặng, gian hàng, sự kiện... giúp hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng, giảm chi phí tiếp cận. Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các khách hàng trong công tác kết nối cộng đồng giao thương, tìm kiếm mở rộng bạn hàng, nhà cung cấp cũng như tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

Đến giai đoạn tái đầu tư chiến lược, VPBank CommCredit trở thành đòn bẩy tài chính tin cậy bằng sản phẩm Super Sinh Lời, với mức lợi suất lên tới 3,5%/năm, vừa tối ưu tiền nhàn rỗi, vừa đảm bảo tính linh hoạt cho chi tiêu hàng ngày. Các gói vay sản xuất kinh doanh thông minh với chính sách cho vay tăng thêm tới 130% so với hạn mức hiện hữu tại tổ chức tín dụng khác, hay khoản vay tín chấp lên tới 1 tỷ đồng tiếp tục giúp khách hàng tái đầu tư và mở rộng hoạt động. Trong khi đó, sản phẩm vay thấu chi và thẻ tín dụng VPBank CommCredit cũng phát huy vai trò là nguồn lực tài chính linh hoạt cho phép khách hàng tiếp cận vốn tức thời, duy trì dòng tiền ổn định để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

Đại diện VPBank cho biết: "Chúng tôi tin rằng một hệ sinh thái tài chính vững chắc, minh bạch và hiệu quả là nền tảng giúp cộng đồng kinh doanh tư nhân Việt Nam phát triển bền vững. Với định hướng "Song hành thịnh vượng", VPBank CommCredit cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình vận hành và mở rộng quy mô. Thành công và thịnh vượng của khách hàng chính là mục tiêu mà VPBank không ngừng theo đuổi."

Một thập kỷ vững bước để khởi đầu cho thập kỷ bứt phá, VPBank CommCredit đang sẵn sàng viết tiếp hành trình mới cùng hàng triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trên cả nước

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900545415 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/ho-kinh-doanh