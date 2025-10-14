Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu

14-10-2025 - 15:00 PM | Tài chính - ngân hàng

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu

Toạ lạc tại tầng 3 của toà nhà Chi nhánh VPBank Flagship - Riverfront Financial Centre, VPBank Private Lounge như một biểu tượng mới của sự sang trọng và tinh tế. Không chỉ là không gian giao dịch tài chính, đây còn là trải nghiệm nghệ thuật dành riêng cho giới tinh hoa, những người luôn hướng đến sự hoàn hảo và khác biệt trong từng chi tiết.

Ngày 10/10/2025, VPBank Private - dịch vụ tài chính chuyên biệt dành riêng cho giới tinh hoa đã chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng của VPBank khi chính thức là ngân hàng phục vụ đầy đủ tất cả các phân khúc Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của VPBank Private chính là VPBank Private Lounge, không gian giao dịch - tư vấn đẳng cấp và sang trọng dành cho khách hàng thượng lưu.

VPBank Private Lounge gây ấn tượng mạnh với thiết kế ánh sáng và màu sắc đầy tính nghệ thuật. Sảnh chính được thiết kế với ánh sáng vàng ấm áp, đèn trần pha lê lấp lánh như dải ngân hà, gợi cảm giác huyền ảo và cao cấp. Trên nền đá granite bóng loáng, sắc xanh ngọc đặc trưng của VPBank được khéo léo điểm xuyết, tạo nên dấu ấn thương hiệu tinh tế mà đầy cuốn hút.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 1.

Không gian VPBank Private Lounge với sắc xanh ngọc đậm kết hợp vàng bạch kim làm chủ đạo mang đến cảm giác sang trọng, bền vững. Ba phòng tư vấn chính được lấy cảm hứng từ ba trạng thái của nước, gợi nhắc sự kết nối hài hòa và trải nghiệm liền mạch cho mỗi khách hàng. Không gian mở, thoáng đãng nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho những cuộc trò chuyện mang tính chiến lược.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 2.

VPBank Private Lounge không chỉ là nơi để thực hiện các giao dịch tài chính, mà còn là điểm hẹn văn hoá của giới thượng lưu. Tại đây, khách hàng có thể thư giãn bên ly rượu vang tại quầy bar sang trọng, ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua lớp kính trong suốt, hoặc tận hưởng không khí yên tĩnh trong phòng lounge riêng biệt.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 3.

Điểm nhấn đặc biệt của VPBank Private Lounge là không gian nghệ thuật – đây có thể coi là trái tim của Private Lounge. Khu vực này được VPBank đầu tư rất nhiều tâm huyết để mang đến trải nghiệm độc bản tới khách hàng, lấy cảm hứng từ những cơn mưa – biểu tượng của nguồn sống và sự tái sinh.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 4.

Nhân dịp ra mắt VPBank Private, ngân hàng đặc biệt giới thiệu bộ sưu tập tranh của họa sĩ Hom Nguyễn – nghệ sĩ gốc Việt nổi tiếng tại Paris, được biết đến với phong cách hội họa chân dung mạnh mẽ và cảm xúc. Những bức chân dung khổ lớn với gam màu trung tính nhưng đầy chiều sâu như thổi hồn vào không gian, tạo nên đối thoại giữa con người – cảm xúc – ánh sáng. Sự xuất hiện của nghệ thuật Hom Nguyễn biến khu vực chung của VPBank Private Lounge thành một gallery thu nhỏ, nơi giá trị tinh thần song hành cùng đẳng cấp thẩm mỹ.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 5.

Bên cạnh bộ sưu tập tranh của Hom Nguyễn, không gian VPBank Private Lounge cũng thiết kế một khu trưng bày trà Hà Giang với chủ đề "TIMELESS LEGACY" – "Di sản vượt thời gian" – gợi tinh thần gìn giữ và tôn vinh giá trị Việt. Các hộp trà được sắp đặt ngay ngắn trên kệ gỗ sáng, bên cạnh bức ảnh núi non hùng vĩ của Hà Giang. Tất cả tạo nên một góc trưng bày vừa mang tính mỹ thuật, vừa gợi cảm xúc kết nối giữa con người, thiên nhiên và văn hoá bản địa.

Kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp dành riêng cho giới tinh hoa, VPBank Private xây dựng các dịch vụ và sản phẩm dựa trên ba giá trị cốt lõi, bao gồm: Giải pháp chuyên biệt, Giao dịch hiệu quả và Đặc quyền tinh hoa. Mỗi giải pháp tài chính và phi tài chính đều được may đo riêng, mang đến những đặc quyền khác biệt.

VPBank Private Lounge – Dấu ấn của đẳng cấp và nghệ thuật trải nghiệm thượng lưu- Ảnh 6.

Ra mắt VPBank Private Lounge, ngân hàng không chỉ giới thiệu một không gian giao dịch cao cấp, mà còn định hình một phong cách sống mới dành cho giới thượng lưu Việt Nam – nơi tài chính và nghệ thuật được kết nối bằng tinh thần tinh tế và tận tâm phục vụ.

Trên toàn bộ hành trình trải nghiệm, khách hàng Private luôn có sự đồng hành, tư vấn của đội ngũ giám đốc quan hệ khách hàng Private Banking, các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản, thấu hiểu tâm lý và kỳ vọng đặc thù của từng khách hàng, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Sự ra mắt của VPBank Private Lounge đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp của VPBank. Không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hóa, VPBank Private còn là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, nơi mọi chi tiết đều được thiết kế để tôn vinh giá trị của những người dẫn đầu.

