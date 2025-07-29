VPBank và AN VUI bắt tay hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Ứng dụng này là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Công nghệ AN VUI, đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái tổng thể dành riêng cho ngành vận tải.

Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành vận tải chuyển đổi số

Sau bản ghi nhớ hợp tác được ký kết vào tháng 4/2025, VPBankSME và Công ty TNHH MTV Công nghệ AN VUI đã chính thức triển khai tính năng mở tài khoản doanh nghiệp VPBank ngay trên ứng dụng AN VUI. Tính năng này cho phép các doanh nghiệp vận tải thực hiện toàn bộ quy trình mở tài khoản doanh nghiệp bằng hình thức eKYC – trực tuyến 100%, không cần phải tới quầy giao dịch.

Việc tích hợp tính năng mở tài khoản trực tuyến ngay trên nền tảng AN VUI được xem là bước đi cụ thể hóa cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của VPBankSME. Đây cũng là giải pháp thiết thực, giúp doanh nghiệp trong ngành vận tải tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với các dịch vụ tài chính số hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu số hóa quy trình vận hành và quản trị tài chính ngày càng gia tăng.

Khách hàng khi mở tài khoản doanh nghiệp VPBank trên ứng dụng AN VUI sẽ được nhận gói ưu đãi tài chính với nhiều quyền lợi nổi bật: miễn phí sử dụng VPBank NEOBiz hoặc NEOBiz Plus trong năm đầu tiên, miễn phí gói quản lý dòng tiền, cơ hội nhận tài khoản số đẹp và được tặng gói combo "Giải pháp tài chính số dành cho doanh nghiệp mới thành lập". Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể đăng ký khoản vay tín chấp với hạn mức lên đến 500 triệu đồng cùng thủ tục linh hoạt, nhanh gọn, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn khởi đầu. Thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch ngân hàng của doanh nghiệp được bảo mật tuyệt đối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại diện VPBankSME nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tìm kiếm những phương thức đổi mới để đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực giao thông vận tải. Việc tích hợp tính năng mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng AN VUI giúp doanh nghiệp rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian và nhanh chóng tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp".

Công ty TNHH MTV Công nghệ AN VUI là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái tổng thể dành riêng cho ngành vận tải. Với nền tảng công nghệ khép kín, AN VUI cung cấp các giải pháp quản trị vận hành cho doanh nghiệp, kết nối bến xe, hành khách, cơ quan quản lý và nhà đầu tư, tạo thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ và hiệu quả. "Thông qua sự hợp tác với VPBank, hệ sinh thái của AN VUI được bổ sung thêm năng lực tài chính số, giúp doanh nghiệp vận tải tối ưu quy trình hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh." – Đại diện AN VUI chia sẻ thêm.

Ưu đãi và mở rộng khả năng tài chính, vận hành cho doanh nghiệp

Không dừng lại ở việc triển khai tính năng mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến, VPBankSME và AN VUI sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng của AN VUI sẽ được tiếp cận một hệ thống dịch vụ tài chính thông minh và toàn diện do VPBankSME cung cấp. Từ việc mở tài khoản doanh nghiệp và cá nhân trực tuyến 24/7, nhận thông báo biến động số dư theo thời gian thực, đến các sản phẩm thẻ tích hợp hoàn tiền kèm ưu đãi vé xe và các gói vay vốn linh hoạt với lãi suất hấp dẫn, tất cả đều được thiết kế để giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các giải pháp thanh toán hiện đại như cổng thanh toán điện tử Ecompay và dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến tích hợp ngay trên ứng dụng AN VUI cũng góp phần tối ưu dòng tiền, nâng cao trải nghiệm tài chính cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân trong hệ sinh thái này.

Sự hợp tác giữa hai bên cũng đồng nghĩa với việc khách hàng của AN VUI sẽ được VPBankSME đồng hành trong suốt hành trình phát triển, từ khi bắt đầu thành lập cho đến các giai đoạn mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc tiếp cận nhanh chóng các giải pháp tài chính chuyên biệt cho ngành vận tải sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý dòng tiền, đầu tư nâng cấp đội xe, mở rộng tuyến đường hoặc đổi mới mô hình phục vụ khách hàng.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp vận tải mà còn mở rộng không gian số của ngành ngân hàng để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và hướng đến mục tiêu xây dựng nền kinh tế tài chính số hiện đại vào năm 2030, việc liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ như VPBank và AN VUI được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu.