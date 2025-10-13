VPBank và Rikkeisoft hợp tác vươn tầm quốc tế

Thỏa thuận này mở ra hợp tác toàn diện giữa một doanh nghiệp công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, trong đó VPBank đóng vai trò như một bệ phóng tài chính giúp Rikkeisoft vươn ra toàn cầu.

Theo nội dung hợp tác, VPBank sẽ trở thành đối tác tài chính của Rikkeisoft tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ ngân hàng và giải pháp tài chính toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp này trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng hoạt động. VPBank cũng sẽ phối hợp cùng Rikkeisoft trong các thương vụ M&A cũng như các kế hoạch tăng trưởng quốc tế, tạo điều kiện cho Rikkeisoft gia tăng sức mạnh tài chính và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Không dừng lại ở hợp tác tài chính, thỏa thuận giữa Rikkeisoft và VPBank còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với lợi thế là doanh nghiệp công nghệ có cổ đông chiến lược Sumitomo Corporation, Rikkeisoft sẽ đồng hành cùng VPBank trong tiến trình chuyển đổi số, triển khai các sáng kiến đổi mới về AI, Fintech, Blockchain và các giải pháp tài chính số tiên tiến.

Do đó, hợp tác củng cố vị thế của VPBank là ngân hàng tiên phong về số hóa tại Việt Nam, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ được tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, nhanh chóng, minh bạch, an toàn - đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong kỷ nguyên kinh tế số.

Ông Tạ Việt Phương - Giám đốc Tài chính (CFO), Rikkeisoft cho biết việc ký kết Biên bản ghi nhớ với VPBank đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Rikkeisoft.

"Với sự đồng hành của VPBank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, chúng tôi tin tưởng sẽ có thêm nguồn lực mạnh mẽ để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng vượt bậc cũng như hiện thực hóa mục tiêu IPO tại Nhật Bản trong giai đoạn 2027–2029, qua đó từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.. Song song đó, Rikkeisoft cũng kỳ vọng có thể đồng hành cùng VPBank trong hành trình chuyển đổi số, tận dụng thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm triển khai toàn cầu để mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên".

Ông Kamijo Hiroki, Phó Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh: "Với vai trò là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển bền vững, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ cho phép hai bên tận dụng thế mạnh công nghệ của Rikkeisoft để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và kiến tạo giá trị bền vững - không chỉ cho hai tổ chức, mà còn cho cộng đồng và doanh nghiệp mà chúng tôi phục vụ".

Thỏa thuận giữa VPBank và Rikkeisoft củng cố năng lực của một ngân hàng tiên phong chuyển đổi số và doanh nghiệp công nghệ đang vươn mình ra thế giới, đồng thời mở ra một lộ trình phát triển dài hạn, nơi hai bên cùng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

Về VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. VPBank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tiên phong trong chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững. Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh vượng", VPBank không ngừng kiến tạo những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.

Về Rikkeisoft

Rikkeisoft là một trong những công ty dịch vụ CNTT hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp giải pháp phần mềm, dịch vụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Với sự hiện diện tại Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và các nước APAC, Rikkeisoft đặt mục tiêu IPO tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo trong giai đoạn 2027–2029.