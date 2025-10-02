VPBankS chốt thời gian IPO 375 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 322/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/9/2025.



Theo đó, VPBankS sẽ IPO 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu do công ty phân phối và các đại lý được chỉ định gồm: Chứng khoán Vietcap, SSI, SHS.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 93,7 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ VPBankS sau đợt chào bán). Thời gian đăng ký và nhận tiền đặt cọc từ ngày 10-31/10/2025.

Thời gian nhận tiền mua lượng cổ phiếu nhà đầu tư được phân bổ từ 3-7/11/2025. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 1-2/11/2025.

VPBankS dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng từ đợt IPI, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Về phương án sử dụng số vốn thu được, 68% (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Nếu IPO thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, VPBankS đạt 1.885 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 9 vừa qua, VPBankS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu 7.117 tỷ đồng - tăng 58% so với kế hoạch trước đó là 4.552 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 sau điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với kết quả đạt được năm 2024.



