VPBankS công bố giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu

Ngày 25/9, HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, giá chào bán chính thức được ấn định ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu nêu trước đó. Với 375 triệu cổ phiếu chào bán, công ty dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Phương án sử dụng vốn cũng được điều chỉnh. Cụ thể, khoảng 68% số tiền thu được (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Ở khâu phân phối, thay vì chỉ có Chứng khoán Vietcap, VPBankS bổ sung thêm hai đơn vị là Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) làm đại lý. Công ty cũng điều chỉnh phương án xử lý trong trường hợp số cổ phiếu chào bán chưa được phân phối hết.

Nếu IPO thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ đơn vị. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong giai đoạn quý III/2025 – quý II/2026, thời gian đặt mua có thể bắt đầu từ tháng 10/2025.

VPBanks là công ty con thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do nhà băng này sở hữu 99,9% vốn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của VPBankS đạt 18.194 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty có lợi nhuận sau thuế gần 722 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt nhóm 5 doanh nghiệp lãi lớn nhất ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 18.000 tỷ đồng.

Ngoài VPBankS, năm 2025 thị trường còn ghi nhận đợt IPO của TCBS và kế hoạch IPO dự kiến của VPS trong giai đoạn cuối năm hoặc năm 2026.



