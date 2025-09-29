VPBankS ghi dấu ấn tại giải thưởng quốc tế bằng trợ lý AI StockGuru

VPBankS nhận giải thưởng cho giải pháp AI

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa vinh dự được xướng tên tại lễ trao giải Asian Technology Excellence Awards 2025 với hạng mục "Giải pháp AI đột phá trong lĩnh vực chứng khoán" cho sản phẩm trợ lý đầu tư chứng khoán StockGuru. Giải thưởng là dấu ấn quan trọng trong hành trình đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thị trường tài chính của VPBankS.

StockGuru là trợ lý đầu tư chứng khoán ứng dụng công nghệ Agentic AI tiên phong tại Việt Nam, được ra mắt thông qua hợp tác chiến lược giữa VPBankS và Fintech AI vào năm 2025. StockGuru nhanh chóng thu hút sự chú ý như một lực lượng chuyển đổi cách nhà đầu tư tiếp cận thông tin thị trường, ra quyết định và quản lý danh mục đầu tư. Trợ lý AI này đại diện cho triết lý "nhà hàng Michelin" của VPBankS: Chủ động tìm hiểu nhu cầu của từng khách hàng, từ đó đơn giản hóa hành trình đầu tư bằng những sản phẩm phù hợp khẩu vị.

Lễ trao giải Asian Technology Excellence Awards 2025 là sự kiện thường niên do tạp chí Asian Business Review tổ chức, nhằm tôn vinh những dự án công nghệ đột phá, đổi mới mang tính cách mạng, những nhà lãnh đạo tầm nhìn đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ và tái định hình các ngành công nghiệp thông qua đổi mới sáng tạo.

Các doanh nghiệp chiến thắng được lựa chọn dựa trên những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm tính sáng tạo của giải pháp, hiệu quả triển khai và khả năng linh hoạt. Hội đồng giám khảo của chương trình quy tụ các chuyên gia cấp cao đến từ những công ty tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới.

Đột phá trong hỗ trợ nhà đầu tư bằng AI

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những bước tiến vượt bậc, StockGuru ra đời như một lời giải đầy tính cách mạng cho những khó khăn của nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin, phân tích và đưa ra quyết định.

Khác với các chatbot tài chính truyền thống chỉ dựa vào AI tạo sinh hoặc quy tắc tĩnh, StockGuru ứng dụng công nghệ AI Agentic thế hệ mới, được thiết kế mô phỏng cấu trúc và chức năng của một tổ chức thông minh.

Hệ thống gồm 17 "tác nhân AI" chuyên biệt, mỗi tác nhân đảm nhận vai trò tương đương với các giám đốc cấp cao hoặc chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư. Các tác nhân phối hợp linh hoạt để phân tích câu hỏi và đưa ra phản hồi chính xác, dựa trên dữ liệu. StockGuru có thể xử lý tới 193.000 token mỗi lần phân tích – tương đương hơn 450 trang dữ liệu tài chính – được tổng hợp, phân tích và phản hồi trong chưa đầy 30 giây. StockGuru được cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực, có khả năng phân tích kỹ thuật và cơ bản chuyên sâu, theo dõi tâm lý thị trường và định giá cổ phiếu.

StockGuru đã thu hút gần 4.500 người đăng ký chỉ trong tháng đầu tiên, với gần 200 người dùng mới mỗi ngày. Nền tảng hiện xử lý hàng nghìn câu hỏi từ nhà đầu tư mỗi ngày, cung cấp thông tin cá nhân hóa và theo ngữ cảnh, có thể sánh ngang với các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp.

Đồng thời, trợ lý AI này cũng nhận được rất nhiều lời phản hồi tích cực. Các nhà đầu tư mới đặc biệt đánh giá cao StockGuru trong việc hỗ trợ các kiến thức đầu tư và xây dựng sự tự tin, trong khi nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khen ngợi khả năng phân tích dữ liệu toàn diện và báo cáo trực quan tức thì. Những ví dụ thực tế từ người dùng cho thấy StockGuru có thể làm sáng tỏ các báo cáo tài chính phức tạp, phân tích xu hướng theo ngành và đề xuất cổ phiếu dựa trên biểu đồ thời gian thực, định giá và so sánh.

Trong tương lai, StockGuru hướng đến trở thành người bạn đồng hành chiến lược trong quản lý tài sản dài hạn. Vượt ra ngoài việc đề xuất cổ phiếu, nền tảng sẽ hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư toàn diện, giám sát rủi ro và cân bằng chiến lược – trở thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ số của mọi nhà đầu tư.

Bên cạnh giải thưởng quốc tế danh giá về sản phẩm StockGuru, VPBankS cũng vừa được vinh doanh là "Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025 - Best Companies to Work for in Asia 2025", trong khuôn khổ sự kiện HR Asia Awards 2025 cũng như được HR Excellence Awards trao giải ở hạng mục "Đào tạo và phát triển con người".