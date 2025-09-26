VPS khai trương Phòng giao dịch Sài Gòn

Ngày 25/09/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch Sài Gòn mới tại Lot 4.1, Tầng 4, Tòa nhà Leman Luxury Apartments, Số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự nâng tầm trải nghiệm, mở ra một không gian hiện đại và đẳng cấp, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm vượt trội cho các nhà đầu tư.

Phòng giao dịch Sài Gòn được thiết kế theo mô hình không gian mở, hiện đại, mang đến trải nghiệm thân thiện và thoải mái cho nhà đầu tư. Khu vực đón tiếp rộng rãi với hệ thống cây xanh được bố trí hài hòa, tạo không gian trong lành và thư thái. Các tiện ích cao cấp như khu vực làm việc linh hoạt, quầy cà phê thư giãn, cùng hệ thống công nghệ hiện đại được trang bị đầy đủ, tất cả nhằm hỗ trợ đội ngũ làm việc hiệu quả và sáng tạo.

Tại văn phòng giao dịch mới, mỗi góc nhỏ đều được thiết kế để truyền cảm hứng. Cùng với đội ngũ chuyên nghiệp và nhiệt huyết, VPS tin rằng Phòng giao dịch Sài Gòn sẽ là nơi mọi người cùng nhau viết nên những câu chuyện thành công mới, cùng nhà đầu tư nâng tầm vị thế và chinh phục mọi cơ hội trên thị trường.

Định hướng kiến tạo môi trường đầu tư bền vững được thể hiện qua Phòng giao dịch mới của VPS tại Sài Gòn – hiện đại, cởi mở và gần gũi với khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VPS chia sẻ: "Việc khai trương Phòng giao dịch Sài Gòn tại TP.HCM là minh chứng cho cam kết của VPS trong việc nâng tầm trải nghiệm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư tại khu vực phía Nam – một trong những trung tâm kinh tế – tài chính sôi động nhất cả nước. Chúng tôi mong muốn mang đến môi trường giao dịch hiện đại, cởi mở, qua đó thực hiện sứ mệnh mở ra cơ hội đầu tư cho mọi người và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng giá trị tài chính bền vững."

Trong thời gian tới, VPS tiếp tục đổi mới sáng tạo nhằm tăng cường trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới tư vấn đầu tư để mang đến cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính dễ dàng cho tất cả mọi người