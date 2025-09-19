VR City - Vũ trụ thực tế ảo, kỷ nguyên mới trong ngành giải trí

VR City được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tham quan du lịch mới nhất và không thể bỏ lỡ cho cả người dân địa phương và khách du lịch quốc tế đang tìm kiếm trải nghiệm giải trí cao nghệ cao đẳng cấp thế giới.

Dự án được đồng tổ chức bởi hai đơn vị tiên phong là RSVP Vietnam, một trong những agency marketing tích hợp hàng đầu Việt Nam và DF Experiences, đơn vị phát triển các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Singapore. Đây là minh chứng cho sức mạnh hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn trong việc đưa những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao đến Việt Nam.

Trải nghiệm nhập vai toàn diện

Được thiết kế như một "vũ trụ sống động", VR City mang đến trải nghiệm nhập vai toàn diện, vượt xa khuôn khổ giải trí thông thường. Người tham gia không chỉ xem, mà còn có thể chạm, cảm nhận và ghi nhớ thông qua sự kết hợp của công nghệ thực tế ảo (VR), hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và 5D holography. Điểm nhấn là chuyến phiêu lưu "The Element Code 305" – một hành trình xuyên không gian và thời gian với những hình ảnh 360 độ sống động, mang đậm phong cách điện ảnh.

Bà Abby Antonio – Nhà sáng lập RSVP Vietnam – nhấn mạnh tầm vóc của dự án: "VR City không chỉ là giải trí – mà còn là điểm đến du lịch mới của Việt Nam, nơi du khách trong nước và quốc tế có thể cùng nhau khám phá, vui chơi và tưởng tượng không giới hạn. Với VR City, chúng tôi không chỉ nâng tầm ngành giải trí tại Việt Nam, mà còn khẳng định với thế giới rằng đất nước này đã sẵn sàng đứng vào hàng ngũ tiên phong về sáng tạo và trải nghiệm nhập vai"

Bà Abby Antonio và Bà Hana Trần, Founder & Co-Founder công ty RSVP Việt Nam

Ông Jacky Ong, đồng sáng lập DF Experiences, chia sẻ tại buổi lễ: "Trong thời đại bùng nổ thông tin và khan hiếm sự chú ý, chúng tôi tin rằng điều chạm đến trái tim con người không phải là dữ liệu khô khan, mà chính là trải nghiệm "bước vào – đắm chìm – và không thể quên". Từ niềm tin này, VR CITY Immersive Experience đã ra đời: một cây cầu kết nối giữa thực và ảo, nghệ thuật và công nghệ, giác quan và cảm xúc. Tại đây, trẻ em có thể vui chơi khám phá, giới trẻ có thể giao lưu check-in, các nhà sáng tạo tìm thấy nguồn cảm hứng, và doanh nghiệp tổ chức sự kiện thương hiệu hay hội nghị ra mắt nhập vai. Đây không chỉ là một không gian, mà còn là một nền tảng khơi gợi sự cộng hưởng và kết nối"

Không gian trải nghiệm tại VR City

Điểm nhấn của sản phẩm là chuyến phiêu lưu "The Element Code 305", nơi người chơi đồng hành cùng chú chó robot Hao Thiên và đội trưởng Minh Nguyệt, vượt qua tàn tích cổ đại, căn cứ Mặt Trăng và những vùng đất bí ẩn ngoài vũ trụ. Toàn bộ hành trình được tái hiện bằng hình ảnh 360 độ, mang đến trải nghiệm điện ảnh đẳng cấp.

Người tham gia tham quan trải nghiệm tại VR City

4 nhà đồng sáng lập VR City

Từ trái qua phải: Bà Abby Antonio, Founder and Director of RSVP Vietnam, Ông Mike Chong - Founder & CEO of Dezign Format Group, Ông Jacky Ong: Co Founder & Managing Director of DFE, Bà Hana Tran, Co-Founder and CEO of RSVP Vietnam

Đòn bẩy mới cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhận định: "VR City mang đến một làn gió mới mẻ, một mô hình giải trí kết hợp giáo dục (edutainment) vô cùng hiện đại. Đây sẽ là một sân chơi công nghệ cao, lành mạnh và bổ ích cho giới trẻ, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là một điểm đến lý tưởng cho các gia đình, tạo cơ hội để các thế hệ cùng nhau trải nghiệm, gắn kết và tiếp cận với những xu hướng của tương lai. Việc đưa công nghệ thực tế ảo đỉnh cao đến gần hơn với công chúng cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh."

Vé mở bán từ hôm nay

Sau lễ ra mắt, VR City chính thức mở bán vé trong 6 tháng, bắt đầu từ 13h30 ngày 12/9/2025 tại tầng 3, SC VivoCity. Giá vé ưu đãi Early Bird 299.000 đồng/vé (giá gốc 399.000 đồng/vé) với số lượng giới hạn.

Thông tin vé và ưu đãi được cập nhật tại https://vrcity.info.

RSVP Vietnam thành lập năm 2009, hiện là một trong những công ty marketing tích hợp hàng đầu tại Việt Nam. Từ nền tảng tổ chức sự kiện, RSVP phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực kích hoạt thương hiệu, truyền thông kỹ thuật số, quan hệ công chúng. Với định hướng kết nối thương hiệu và cộng đồng thông qua cảm xúc, văn hóa và trải nghiệm, RSVP được dẫn dắt bởi hai nữ lãnh đạo: Abby Antonio (Nhà sáng lập) và Hana Trần (Đồng sáng lập, Giám đốc Điều hành).

DF Experiences (DFE) là doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, chuyên phát triển các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) trong nhiều lĩnh vực như giải trí, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật. DFE thuộc Tập đoàn Dezign Format, vừa niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 8/2025. Với tầm nhìn toàn cầu, DFE mang đến những sản phẩm mang tính đột phá, góp phần nâng cao trải nghiệm văn hóa – giải trí tại nhiều quốc gia.

Sự hợp tác giữa RSVP Vietnam và DF Experiences trong dự án VR City – The Element Code 305 được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu mốc mới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ giải trí công nghệ cao khu vực.