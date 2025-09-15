Vụ "chặn thi công đường ở Gia Lai": Lúng túng với căn nhà 3 tầng không được bồi thường

Liên quan đến vụ việc "Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai", ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết tuyến số 3 - Dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa (cũ) có nguy cơ chậm tiến độ.

Nguyên nhân do hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Nhuế không chấp nhận đền bù, có đơn kiến nghị lần 2. Theo đó, ông Nhuế có thửa đất 995 m2 (đất ở 200 m2, còn lại là đất nông nghiệp), bị thu hồi 158 m2 đất ở và 459,2 m2 đất nông nghiệp. Theo phương án, ông Nhuế được bồi thường trên 800 triệu đồng.

Tuyến đường đang làm tới diện tích đất của ông Nguyễn Trọng Nhuế thì phải dừng lại do ông không đồng ý việc căn nhà 3 tầng không được bồi thường

Trong đó, có diện tích đã xây căn nhà 3 tầng, diện tích sàn trên 540 m2 (đang nuôi chim yến), giá trị xây dựng khoảng 2 tỉ đồng không được bồi thường. Nguyên nhân căn nhà trên được xây trên phần đất nông nghiệp, việc xây dựng không phép đã bị UBND phường Cheo Reo (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC, ngày 24-10-2019.

Ngoài ra, căn nhà nuôi chim yến được tạo lập trái phép theo Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).

Ông Nhuế khiếu nại vì cho rằng thửa đất có 200 m2 đất ở, việc xây căn nhà 3 tầng là phù hợp quy hoạch. Từ khi khởi công đến khi hoàn thiện, ông Nhuế không được thông báo quy hoạch mở đường, không bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng. Căn nhà đã hoàn thiện từ đầu năm 2020, trước thời điểm thông báo thu hồi đất nên phải được bồi thường.

Vào ngày 8-11-2024, ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo (cũ), ký văn bản xác nhận: "Từ khi xây dựng công trình năm 2019 đến thời điểm thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Nhuế, UBND phường Cheo Reo chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính".

Ông Nhuế cho rằng biên bản số 08/BB-VPHC là giả, đề nghị trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký, tuổi mực trong văn bản.

Ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa, cho biết các kiến nghị của hộ ông Nguyễn Trọng Nhuế đang được Thanh tra tỉnh Gia Lai làm rõ.

Về việc có 2 văn bản với kết quả xác minh khác nhau, ông Toàn cho rằng do có sự chuyển công tác của cán bộ. Khi người mới lên tìm hồ sơ không có nên ký văn bản xác nhận căn nhà chưa bị lập biên bản vi phạm, sau đó mới tìm ra hồ sơ.

"Bây giờ không đền bù thì người dân không đồng ý, mà đền bù thì sai quy định" - ông Toàn nói.

Như đã thông tin, vừa qua người dân phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai chặn thi công dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa để yêu cầu đòi bồi thường, hỗ trợ và đo lại diện tích đất thực tế bị thu hồi.