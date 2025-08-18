Vụ “chạy làng” gói thầu 41 tỉ: Thanh tra Huế nói không có thẩm quyền xử lý chủ đầu tư

Ngày 18-8, Thanh tra TP Huế đã có văn bản trả lời phóng viên Báo Người Lao Động liên quan về việc đề nghị của UBND TP Huế xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư đối với gói thầu số 12 dự án xây dựng tòa nhà công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế mà nhà thầu "chạy làng".

Không có thẩm quyền xử lý

Trước đó, ngày 11-7, UBND TP Huế có công văn số 9168/UBND-XDCB gửi Thanh tra TP Huế, chủ đầu tư là Trung tâm CNTT TP Huế về việc chủ trương thực hiện chấm dứt hợp đồng gói thầu trên.

Trong công văn, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế giao Thanh tra TP Huế xem xét xử lý trách nhiệm chủ đầu tư (nếu có) theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực xây dựng đối với dự án đầu tư công.

Gói thầu tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế đang tạm ngưng thi công để tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công sau khi liên danh Công Thành - Hoàng Nhật Phát xin chấm dứt hợp đồng

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định của pháp luật, Thanh tra TP Huế đã có Công văn số 954/TTr-P4 ngày 25-7 báo cáo nhiệm vụ được giao, gửi UBND TP Huế.

Nội dung báo cáo khẳng định Thanh tra TP Huế không có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm chủ đầu tư theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực xây dựng đối với dự án đầu tư công.

Xử phạt số tiền 30 triệu đồng vì thi công chậm tiến độ

Báo Người Lao Động nhiều lần đưa tin, gói thầu số 12: Chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe 2 bánh, phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị với giá mời thầu gần 41 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Liên danh nhà thầu thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành (Công ty Công Thành) và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng sau khi giảm thầu 6,4 tỉ đồng. Hợp đồng được ký kết vào cuối năm 2023 với thời gian thực hiện 600 ngày.

Trong đó, Công ty Công Thành là nhà thầu chính, thực hiện phần xây dựng cơ bản, cung cấp thiết bị đợt 1 với giá trị chiếm 90%. Hiện chỉ cơ bản xây xong phần thô là tòa nhà 5 tầng với 1 tầng hầm, 1 tầng tum. Còn Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát là nhà thầu phụ, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng mới triển khai một số hạng mục.

Ngày 14-5, Công ty Công Thành có văn bản gửi chủ đầu tư xin chấm dứt hợp đồng vì khó khăn về tài chính. Vào ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế có quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với liên danh nhà thầu này và ban hành quyết định xử phạt số tiền 30 triệu đồng vì thi công chậm tiến độ. Công ty Công Thành đang nợ rất nhiều tiền nhân công, vật liệu của nhiều nhà thầu tại Huế.