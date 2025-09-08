Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ chiếm đoạt 5 lô đất của cựu lãnh đạo Đà Nẵng, cảnh báo rủi ro khi nhờ đứng tên mua đất

08-09-2025 - 08:11 AM | Bất động sản

Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Võ Nhi (cựu cán bộ Văn phòng UBND thành phố) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án liên quan đến một nguyên lãnh đạo thành phố, do tin tưởng người thân quen nên đã nhờ đứng tên mua đất, sau đó bị chiếm đoạt.

Nhờ đứng tên, báo mất rồi chiếm đoạt

Theo cáo trạng, từ năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đã mất) nhờ Võ Nhi đứng tên 3 lô đất tại dự án vệt khai thác quỹ đất từ cầu sông Hàn ra biển. Do quan hệ bà con họ hàng thân thiết, lại được ông T. tạo điều kiện trong công việc, Nhi được tin tưởng giao đứng tên trên giấy tờ. UBND quận Sơn Trà đã cấp sổ đỏ mang tên Nhi, sau đó Nhi bàn giao cho vợ chồng ông T. cất giữ.

Cùng năm, vợ chồng ông T. tiếp tục nhờ Nhi và vợ là Trần Kim Tuyến đứng tên 2 lô đất khác tại dự án bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung và khu dân cư phía Tây đường Hồ Xuân Hương. Một lô mang tên Nhi, một lô mang tên Tuyến. Tất cả giấy tờ đều được giao lại cho gia đình ông T.

Vụ chiếm đoạt 5 lô đất của cựu lãnh đạo Đà Nẵng, cảnh báo rủi ro khi nhờ đứng tên mua đất- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Nhi và vợ tại phiên tòa.

Đến năm 2015, sau khi ông T. mất, giấy tờ 5 lô đất này được gia đình quản lý. Năm 2016, khi có nhu cầu sử dụng, họ yêu cầu Nhi hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, Nhi lại đưa ra điều kiện gia đình phải nhượng 2 lô đất với lý do từng chăm sóc mẹ ruột ông T., nếu không sẽ không thực hiện sang tên.

Sau đó, Nhi cùng vợ làm hồ sơ báo mất sổ đỏ để xin cấp lại. Khi được cấp lại sổ đỏ, Nhi đã bán 2 lô đất (đường Lê Đình Lý và Hồ Xuân Hương) tổng cộng 15 tỷ đồng và tiêu xài hết. Khi gia đình ông T. yêu cầu sang tên 3 lô đất còn lại, Nhi không thực hiện mà tiếp tục nộp hồ sơ báo mất để chiếm đoạt . Gia đình ông T phát hiện và tố cáo vụ việc lên Công an. Theo cáo trạng, tổng giá trị 5 thửa đất bị chiếm đoạt là 57,4 tỷ đồng.

Nhiều nguy cơ mất trắng tài sản khi nhờ đứng tên

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa xác định Nhi là chủ mưu, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn.

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho rằng, vụ án là minh chứng rõ nét cho rủi ro pháp lý khi nhờ người khác đứng tên sổ đỏ mà không có giấy tờ ủy quyền chặt chẽ. Theo quy định, người đứng tên trên giấy chứng nhận được coi là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này dẫn đến hàng loạt nguy cơ, đặc biệt nếu người đứng tên nảy sinh ý định chiếm đoạt hoặc phủ nhận giao dịch “nhờ đứng tên”, người chủ thực sự sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đòi lại tài sản.

Vụ chiếm đoạt 5 lô đất của cựu lãnh đạo Đà Nẵng, cảnh báo rủi ro khi nhờ đứng tên mua đất- Ảnh 2.

Khu vực 3 lô đất tại dự án vệt khai thác quỹ đất từ cầu sông Hàn ra biển liên quan vụ án.

Ngoài ra, trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất và bồi thường, khoản tiền này cũng sẽ chi trả cho người đứng tên. Nếu người này qua đời, mảnh đất trở thành di sản thừa kế cho con cháu họ, và gia đình nhờ đứng tên có thể mất quyền lợi. Thậm chí, nếu người đứng tên có nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba, quyền sử dụng đất có thể bị kê biên, khiến người thực sự bỏ tiền mua đất đối diện nguy cơ “mất trắng”.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nếu hòa giải không thành, người nhờ đứng tên có quyền khởi kiện ra tòa. Khi đó, chứng cứ chứng minh nguồn tiền mua đất là yếu tố quyết định. Nếu tòa xác định được tài sản mua bằng tiền của người nhờ đứng tên, tòa có thể buộc người đứng tên hoàn trả lại đất hoặc giá trị tương ứng.

Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành Nổi bật

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng

Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng

08:09 , 08/09/2025
Mua chung cư 50 năm, khi hết hạn người dân có "mất trắng"?

Mua chung cư 50 năm, khi hết hạn người dân có "mất trắng"?

08:01 , 08/09/2025
Thời điểm và tọa độ đắt giá - 2 yếu tố quyết định chiến thắng của nhà đầu tư

Thời điểm và tọa độ đắt giá - 2 yếu tố quyết định chiến thắng của nhà đầu tư

08:00 , 08/09/2025
Hưng Yên - Dự Án The Gateway City đã được cấp “Sổ đỏ”cho từng thửa đất

Hưng Yên - Dự Án The Gateway City đã được cấp “Sổ đỏ”cho từng thửa đất

08:00 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên