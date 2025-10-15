Vũ Đức Tài – Ngọn lửa người thợ xây và hành trình vươn tầm toàn cầu

Ở ông, người ta nhìn thấy tinh thần "làm tới cùng" trong mọi cam kết với chủ đầu tư, cùng khả năng "truyền lửa & dẫn dắt" thế hệ kỹ sư kế cận bằng những công trình đẳng cấp quốc tế.

Dấu ấn của người lãnh đạo thầm lặng

Trong những ngày đầu thu rộn ràng, khi dạo qua các công trình tại thành phố Đà Nẵng, người ta dễ dàng bắt gặp logo chữ "C" đặc trưng của Central trên khắp những tuyến phố ven sông Hàn.

Dưới sự điều hành của ông Vũ Đức Tài, Central đã ghi dấu ấn tại thành phố biển Đà Nẵng với việc khởi công liên tục 10 dự án tại nơi đây.

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, xuất thân trong gia đình có truyền thống xây dựng tại Khánh Hòa, ông Tài dành 17 năm cống hiến cho Coteccons (CTD), gắn liền với nhiều công trình mang dấu ấn quốc tế như Masteri Thảo Điền, Diamond Island, Vinhomes Metropolis…

Những dự án này không chỉ là công trình, mà còn là biểu tượng của sự chuẩn mực, an toàn và hiệu quả trong ngành xây dựng Việt Nam.

Lãnh đạo Central – Tầm nhìn mới, vị thế mới

Gia nhập Central trong những ngày đầu thành lập, ông Vũ Đức Tài đã góp phần xây dựng nên một Central tầm vóc như ngày hôm nay. Central trong năm 2025 đánh dấu một bước tăng trưởng mạnh mẽ, khi ông mang đến hình ảnh của một nhà lãnh đạo bản lĩnh, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Dưới sự đồng hành của ông cùng Chủ tịch Trần Quang Tuấn, Central đã thể hiện năng lực thi công vượt trội, khẳng định vị thế tiên phong trong chiến lược "Local Plan to Global Pathway" – từ nền tảng Việt Nam vươn ra toàn cầu. Chỉ sau 8 năm thành lập (từ 2017), Central đã đạt doanh thu hằng năm hơn 400 triệu USD, trở thành một trong những tập đoàn xây dựng tư nhân hàng đầu Việt Nam. Dấu ấn của Central hiện diện ở hàng loạt công trình lớn tại Phú Quốc, TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, và mở rộng thị trường quốc tế với các dự án tầm vóc tại Trung Đông.

Không ngừng học hỏi – Nền tảng của lãnh đạo toàn cầu

Với quan điểm "phát triển bản thân là nền tảng phát triển tổ chức", ông Tài luôn chú trọng học hỏi và hoàn thiện năng lực lãnh đạo. Năm 2024, ông hoàn thành chương trình Global Leader của Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ (AMA) – một trong những tổ chức đào tạo lãnh đạo uy tín toàn cầu.

Trước đó, ông cũng nhận bằng Thạc sĩ Quản lý Dự án Xây dựng (MPM) từ Viện Công nghệ Châu Á (AIT) – chương trình được thiết kế chuyên biệt cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật vững chắc và tầm nhìn quản trị hiện đại giúp ông Tài trở thành hình mẫu cho thế hệ lãnh đạo mới trong ngành. Ở tuổi 47, ông vẫn không ngừng "nâng cấp" bản thân để dẫn dắt Central bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa của ngành xây dựng Việt Nam.

Người truyền lửa cho thế hệ kế cận

Phía sau hình ảnh người lãnh đạo bản lĩnh là một người thầy gần gũi, luôn đồng hành cùng đội ngũ kỹ sư trẻ. Ông thường xuyên tham gia hoạt động hướng nghiệp tại Đại học Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần hiếu học và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành xây dựng. Chính sự tận tâm này đã tạo nên một thế hệ kỹ sư trẻ trung, năng động, sẵn sàng tiếp bước con đường "Xây dựng Việt Nam – hội nhập toàn cầu" mà ông và Central đang theo đuổi.

Khát vọng dẫn dắt ngành Xây dựng Việt Nam vươn tầm quốc tế

Với ông Vũ Đức Tài, "người lãnh đạo giỏi không chỉ tạo ra kết quả, mà còn kiến tạo con người". Sự bền bỉ, kiên định và tinh thần đổi mới của ông là minh chứng rõ ràng cho triết lý đó.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị hóa, những người lãnh đạo như ông Tài chính là nhân tố góp phần khẳng định vị thế của ngành Xây dựng Việt Nam trên bản đồ thế giới.