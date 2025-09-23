Vụ khách hàng kiện công ty bảo hiểm Manulife: Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ kiện giữa bà Đ.P.D.L với công ty TNHH Manulife (Việt Nam), liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà L. ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.

Theo đơn khởi kiện, bà L. cho rằng đã được nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu tham gia chương trình tiết kiệm đầu tư lãi suất cao có kèm bảo hiểm miễn phí. Khi làm hồ sơ tham gia chương trình, bà L. được biết đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà L. cho rằng có nhiều vấn đề sai quy định pháp luật và đề nghị tòa tuyên hợp đồng vô hiệu. Bà L. đã đóng tiền được 3 kỳ phí cho công ty Manulife.

Trình bày tại tòa, đại diện Manulife cho biết quy trình tư vấn và ký kết đều tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như quy trình nội bộ của công ty. Phía Manulife cũng nộp cho tòa các tài liệu liên quan đến bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ký bởi bà L., điều khoản sản phẩm bảo hiểm, các tài liệu giao dịch thể hiện việc bà L. đóng phí bảo hiểm qua các năm và những giao dịch khác trong quá trình bà tham gia hợp đồng bảo hiểm. Theo công ty, đây là những chứng cứ thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng tham gia bảo hiểm của bà L.

Trong phần thẩm tra của hội đồng xét xử, luật sư phía bà L. tiếp tục cho rằng hợp đồng giao kết giữa bà L. và Manulife có nhiều điểm vi phạm quy định của pháp luật. Theo đại diện phía công ty bảo hiểm, các điều khoản và nội dung trong hợp đồng bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và phù hợp với các quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bà L có đủ 21 ngày cân nhắc các điều kiện điều khoản của hợp đồng và bà đã ký tên trên đơn xác nhận về việc hiểu rõ đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia hợp đồng bảo hiểm. Đại diện Manulife khẳng định đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định cũng như các yêu cầu về thủ tục tham gia hợp đồng bảo hiểm của pháp luật và cơ quan quản lý.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ để xác định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Các bên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đồng thời quá trình giao kết đã diễn ra trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với ý chí giao kết của các bên.

Vì vậy, tòa tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà L., giữ nguyên hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã ký giữa các bên.