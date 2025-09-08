Vụ khám nhà, bắt bố con Mạnh "gỗ": Giang hồ Thanh Hoá đút lót cho kiểm lâm bao nhiêu tiền?

Ngày 07/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức “Mạnh gỗ”). Đây là đối tượng được xác định là “quân sư”, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” - trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua.

Ngoài Mạnh “gỗ”, công an khởi tố 9 đối tượng gồm: Trần Văn Quang (SN 1991), Lê Đình Trình (SN 1981), Vũ Ngọc Đợi (SN 1972), Lê Quang Vinh (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978) về tội “Đưa hối lộ”.

Đồng thời, các bị can Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974), Nguyễn Hữu Hải (SN 1980), Phạm Văn Biên (SN 1978) và Dương Đình Sơn (SN 1979) bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Mạnh "gỗ" - Ảnh: CA Thanh Hoá

Cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của “Mạnh gỗ” tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành vào chiều 06/9/2025 được triển khai trong thế trận đồng bộ, với sự tham gia của hàng chục CBCS tinh nhuệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nghiệp vụ. Tại hai địa điểm số 91 và 93 Đại lộ Lê Lợi, nơi được xem là “ổ” của băng nhóm tội phạm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Đến ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét, đồng thời bắt giữ con trai của Mạnh "gỗ" là Nguyễn Huy Tùng (29 tuổi) và 4 nghi phạm khác.

Đút lót cho kiểm lâm 3,2 tỷ đồng để qua trạm

Cơ quan CSĐT xác định, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam). Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp “Mạnh gỗ” nhờ lo lót đưa tiền hối lộ cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ Kiểm lâm, Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Mạnh gỗ và nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: CA Thanh Hoá

Sau đó, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm Kiểm lâm. Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mai sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Sau đó Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định. Ngoài ra, Mạnh làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ của “Mạnh gỗ” và các đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.