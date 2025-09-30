Vụ mỏ cát đấu giá 370 tỷ: Khởi tố thêm 4 bị can

Ngày 29/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, trú phường Điện Bàn), cùng trú TP Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng tống đạt, thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Kết quả điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ - Giám đốc Công ty Cổ phần MT Quảng Đà), nhóm đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18-19/10/2024. Hệ quả, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Tiền Phong liên tục thông tin, ngày 18/10/2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ thuê thực hiện đấu giá) tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, có diện tích 6,04ha, tài nguyên dự kiến 159.000 mét khối cát.

Mức giá khởi điểm chỉ hơn 1,2 tỷ đồng nhưng sau suốt 20 giờ, trải qua 200 vòng đấu, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỷ đồng. Ngay khi nắm thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) yêu cầu ngành chức năng vào cuộc làm rõ, đề nghị công an điều tra làm rõ động cơ trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá.

Mỏ cát DX6B có trữ lượng gần 197.000m3 được đấu giá vào ngày 26/06/2025.

Đến ngày 25/12/2024, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính "cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá".

Ngày 7/1/2025, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) ký quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Đến ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ) - Giám đốc Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây) - kế toán công ty, do có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.