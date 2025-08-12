Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Tài xế là cán bộ xã

Sáng 12-8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 11-8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Hiện trường vụ cán bộ xã lùi xe vào đám đông khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả, đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Tiến hành tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Được biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ, vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.