Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Tài xế là cán bộ xã

12-08-2025 - 13:19 PM | Xã hội

Tài xế lùi xe vào đám đông đang xem văn nghệ tại nhà văn hóa khiến nhiều người thương vong được xác định là một cán bộ xã.

Sáng 12-8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 11-8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Tài xế là cán bộ xã- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cán bộ xã lùi xe vào đám đông khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả, đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Tiến hành tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Được biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ, vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành Nổi bật

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông Nổi bật

Bộ Công an đề xuất thu thập ADN, mống mắt của phạm nhân

Bộ Công an đề xuất thu thập ADN, mống mắt của phạm nhân

12:45 , 12/08/2025
Hà Nội: Công an tìm kiếm nữ sinh 'mất tích' 5 ngày

Hà Nội: Công an tìm kiếm nữ sinh 'mất tích' 5 ngày

10:52 , 12/08/2025
Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

10:36 , 12/08/2025
Người dân Cần Giờ, Côn Đảo được ưu đãi gì khi chuyển sang xe điện?

Người dân Cần Giờ, Côn Đảo được ưu đãi gì khi chuyển sang xe điện?

10:11 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên