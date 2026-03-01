Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH: Thanh niên bên cạnh khuyên một câu, người đàn ông vẫn ra tay

14-03-2026 - 01:07 AM

Vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH: Thanh niên bên cạnh khuyên một câu, người đàn ông vẫn ra tay

Clip tài xế ô tô nhãn hiệu Range Rover dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy SH đỗ trong ngõ ở Hà Nội đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Chiều 13/3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bị hại trong vụ tài xế ô tô Range Rover dùng vật nhọn chọc thủng hai lốp xe máy Honda SH đỗ trong ngõ.

"Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, gọi nghi phạm và bị hại lên trụ sở làm việc. Hiện các cán bộ công an đang tiếp tục làm rõ hành vi để có thêm căn cứ xử lý", lãnh đạo Công an phường Yên Hòa thông tin.

Hình ảnh tài xế ô tô nhãn hiệu Range Rover dùng vật sắc nhọn đâm thủng lốp xe máy SH - Ảnh cắt từ clip

Trước đó mạng xã hội chia sẻ clip tài xế ô tô nhãn hiệu Range Rover dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy SH đỗ trong ngõ ở Hà Nội.

Theo VNExpress, camera an ninh ghi nhận, khoảng 21h ngày 12/3, chiếc Range Rover dừng tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phía bên phải trên đầu ôtô có xe SH dựng trước cửa một căn nhà. Một nam thanh niên đang loay hoay dắt xe máy này, và nói "chủ xe đã khóa cổ".

Khi tài xế ôtô lại gần, nam thanh niên tiếp tục đứng ra phía sau và kéo đuôi xe máy lùi lại, nhích vào trong. Thấy tài xế ôtô rút ra một vật dài, sắc nhọn, nam thanh niên nói: "Hay thôi đại ca ạ, tha cho nó phát này".

Tuy nhiên, tài xế ôtô cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào 2 lốp xe máy rồi rời đi.

Theo Phạm Trang t/h

Đời sống và Pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên