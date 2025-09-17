Vụ thâu tóm 4 khu đất vàng ở TP HCM: Vật chứng lạ trong nhà đại gia

Chiều 17-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ thâu tóm 4 khu "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II).

Theo cáo trạng, Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Vinafood II) và Nguyễn Thọ Trí (cựu Phó Tổng Giám đốc) đã cấu kết với Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) để chuyển nhượng các khu đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 cũ, TP HCM) trái quy định, không qua đấu giá công khai. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước gần 970 tỉ đồng.

Thủ đoạn "mua đi bán lại" trong vài ngày

Để che giấu, Chinh dùng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30-1-2016, Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hồng với giá 792 tỉ đồng. Chỉ 3 ngày sau, bà Hồng ký hợp đồng bán lại cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Số tiền chênh lệch 891 tỉ đồng nhanh chóng được rút, nộp qua nhiều tài khoản rồi quay trở lại Công ty Việt Hân và chính Đinh Trường Chinh. Chứng cứ điều tra cho thấy bà Hồng không có khả năng tài chính để thực hiện các thương vụ khổng lồ này, việc ký khống giấy tờ, ủy nhiệm chi được chuẩn bị từ trước.

Chỉ trong vòng 33 ngày, Chinh đã "biến" quyền sử dụng 4 khu đất vàng từ Vinafood II thành tài sản sinh lời gần 1.000 tỉ đồng.

Vật chứng bất ngờ trong nhà "đại gia"

Cũng theo hồ sơ vụ án, kết quả khám xét nơi ở của Đinh Trường Chinh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, điện thoại di động. Đáng chú ý, còn có một thanh kim loại màu vàng đồng, dài khoảng 90 cm, một đầu nhọn, có cán cầm, hình dạng giống thanh kiếm.

Ngoài ra, 6 thùng tài liệu, 7 USB, một máy tính xách tay, cùng nhiều chứng từ giao dịch tài chính cũng bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra.

Theo VKSND TP HCM, việc sử dụng pháp nhân "trá hình" và cá nhân trung gian để hợp thức hóa hồ sơ là thủ đoạn tinh vi, có tính toán từ trước. Đinh Trường Chinh không chỉ đồng phạm với lãnh đạo Vinafood II mà còn giữ vai trò hưởng lợi chính từ thương vụ bất minh này.

Hành vi của các bị cáo bị đánh giá đã xâm hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước, làm suy giảm tính minh bạch trong quản lý đất công, tạo tiền lệ xấu cho môi trường đầu tư.

HĐXX đang tiếp tục thẩm vấn, làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo và các bên liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.