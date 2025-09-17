Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại gia Đinh Trường Chinh và 2 cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vụ 'đất vàng'

17-09-2025 - 14:16 PM | Doanh nghiệp

Bị cáo Đinh Trường Chinh cùng 2 cựu lãnh đạo Vinafood II bị đưa ra xét xử liên quan việc bán "đất vàng" không đấu giá, gây thiệt hại 970 tỷ đồng.

Sáng nay 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Đinh Trường Chinh cùng 2 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) liên quan việc bán đất 'vàng' không đấu giá, gây thiệt hại 970 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), bị cáo Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) và bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển và kinh doanh nhà) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 19/9, do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, cùng Thẩm phán Vũ Hoài Nam và ba hội thẩm nhân dân. Đại diện VKSND TP.HCM có bốn kiểm sát viên tham gia xét xử.

Vinafood II được xác định là bị hại trong vụ án. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) cùng 42 cá nhân, tổ chức khác với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Huỳnh Thế Năng có 7 luật sư bào chữa, ông Đinh Trường Chinh có 9 luật sư, ông Nguyễn Thọ Trí có 3 luật sư.

Theo cáo trạng, Vinafood II được chỉ định mua nhà, đất số 33 Nguyễn Du cùng các lô 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 cũ, TP.HCM) để triển khai dự án. Nếu không thực hiện, công ty buộc phải bán lại thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, bị cáo Năng và Trí cùng ông Đinh Trường Chinh đã chuyển nhượng các tài sản này trái quy định, không qua đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chinh bị cáo buộc là người hưởng lợi toàn bộ số tiền trên.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc cùng loạt quan chức sắp hầu toà vụ Hậu 'Pháo'

Theo Lương Ý

VTC News

