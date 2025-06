Vụ TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông" bị khởi tố: Chiêu thức kinh doanh tinh vi ra sao để che giấu doanh thu 120 tỷ đồng?

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (thường gọi là "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là kết quả từ quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) và Chi cục Thuế khu vực I.

Theo Công an Hà Nội, từ đầu năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Nam Phương (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) người có tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc, biệt danh "Cún Bông", là một KOL nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 lượt theo dõi trên TikTok và 72.000 lượt theo dõi trên Instagram – có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Cửa hàng kinh doanh hoa quả, thực phẩm chức năng VHP. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Phương được xác định kinh doanh hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đồng thời bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Instagram thông qua các tài khoản cá nhân và fanpage mang thương hiệu VHP Premium.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến nay, Phương cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng (SN 1995) điều hành hoạt động kinh doanh thông qua Công ty Cổ phần Dược Hoa Kỳ. Cả hai thuê Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm kế toán.

Tuy nhiên, các đối tượng chỉ kê khai doanh thu hơn 5 tỷ đồng với cơ quan thuế, trong khi theo xác minh ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội, doanh thu thực tế vượt trên 120 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra đối với hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản cá nhân của Vũ Nam Phương.

Đối tượng Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc). Ảnh: CAHN

Báo Thanh niên dẫn lời ông Vũ Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I, cho biết trong vụ án, Phương dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán và thuê những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.

Đặc biệt, ông Cường đánh giá vợ chồng Phương còn phạm tội rất tinh vi khi thành lập trụ sở doanh nghiệp cùng trụ sở của hộ kinh doanh. Khi người dân, khách hàng muốn lấy hóa đơn sẽ được xuất qua công ty và không lấy hóa đơn thì vợ chồng Phương bán dưới hình thức hộ kinh doanh để che giấu doanh thu.

Ông Cường cho hay, thời gian qua có hàng loạt hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế, như người kinh doanh chỉ thu tiền mặt mà không nhận chuyển khoản. Ngoài ra, khi khách chuyển khoản thì người kinh doanh lại che giấu nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản của người quen nhằm che dấu doanh thu, trốn thuế.

Tuy nhiên, ông Cường khẳng định với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và công an, những hành vi này sẽ bị phát hiện và có đầy đủ dữ liệu để xử lý khi các dữ liệu về dân cư, dữ liệu ngân hàng, dữ liệu của cơ quan thuế… đã được liên thông.

"Nhà nước đã tạo cơ chế thuận lợi, cơ quan thuế cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ và tuyên truyền rộng thì nhân dân hãy là những người kinh doanh tỉnh táo, hiểu đúng pháp luật để làm đúng pháp luật, tránh vi phạm", ông Cường nói.

Nam An (t/h)